Mesmo com crise no setor de óleo e gás, ES atrai investimentos

Setor de petróleo e gás: EnP prevê investimentos de R$ 5,5 bilhões até 2030 Crédito: Carlos Alberto Silva

Segundo ele, a EnP vai participar do leilão de áreas terrestres que fazem parte da oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), previsto para o dia 3 de dezembro.

"Temos expectativa de anunciar investimentos em E&P (exploração e produção) ainda neste ano, muito em breve" Márcio Félix - Presidente da Energy Platform (EnP)

Questionado se as incertezas do mercado não afastariam o apetite da companhia, Félix ponderou que, na realidade, o novo contexto ajudou a EnP a focar em alguns negócios.

“Esse cenário turbulento fez com que enxergássemos mais oportunidades do que as que estávamos vendo em março. Estávamos olhando o Brasil todo. Mas aí começamos a nos concentrar no Espírito Santo. Integramos todos os dados que tínhamos acesso, que compramos da ANP, o conhecimento em cima da bacia terrestre do ES, integramos com a questão de logística, de processamento de gás, com leilões, com desinvestimentos da Petrobras. Enfim, tem muita coisa bacana e muita oportunidade que estamos trabalhando.”

Na mira de Félix e dos investidores que fazem parte dos projetos - entre eles o Oil Group e as capixabas Imetame e Grupo Águia Branca - estão além dos blocos onshore, duas plantas de refino. A Refinaria do Espírito Santo (RefinES) será no Sul do Estado e a Refinaria de Lubrificantes e Derivados (RelubES) no Norte.

De acordo com o engenheiro, os projetos das refinarias estão em fase de estudos e devem ganhar corpo a partir de 2021. Mas ele adianta que, neste ano, está planejada a assinatura de um memorando de entendimentos junto ao Porto Central , empreendimento em Presidente Kennedy.

Ao todo, são estimados investimentos da ordem de R$ 5,5 bilhões até 2030 no conjunto de projetos estudados pela EnP.

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