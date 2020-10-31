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Novos negócios

Mesmo com crise no setor de óleo e gás, ES atrai investimentos

Empresa Energy Platform (EnP) vai participar de leilão da Agência Nacional do Petróleo, em dezembro, e prevê projetos para o Espírito Santo

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 05:00

Públicado em 

31 out 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Setor de petróleo e gás: EnP prevê investimentos de R$ 5,5 bilhões até 2030 Crédito: Carlos Alberto Silva
Mesmo em meio ao turbulento cenário de pandemia do novo coronavírus e da instabilidade no setor de óleo e gás, o Espírito Santo deverá receber novos investimentos na área petrolífera ainda em 2020.
A Energy Platform (EnP), empresa comandada pelo engenheiro Márcio Félix - que tem no currículo passagens pelos governos federal e estadual, além de ter construído carreira na Petrobras - tem planos de curto a longo prazo para o Espírito Santo.
Segundo ele, a EnP vai participar do leilão de áreas terrestres que fazem parte da oferta permanente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), previsto para o dia 3 de dezembro.
"Temos expectativa de anunciar investimentos em E&P (exploração e produção) ainda neste ano, muito em breve"
Márcio Félix - Presidente da Energy Platform (EnP)
Questionado se as incertezas do mercado não afastariam o apetite da companhia, Félix ponderou que, na realidade, o novo contexto ajudou a EnP a focar em alguns negócios.
“Esse cenário turbulento fez com que enxergássemos mais oportunidades do que as que estávamos vendo em março. Estávamos olhando o Brasil todo. Mas aí começamos a nos concentrar no Espírito Santo. Integramos todos os dados que tínhamos acesso, que compramos da ANP, o conhecimento em cima da bacia terrestre do ES, integramos com a questão de logística, de processamento de gás, com leilões, com desinvestimentos da Petrobras. Enfim, tem muita coisa bacana e muita oportunidade que estamos trabalhando.”
Na mira de Félix e dos investidores que fazem parte dos projetos - entre eles o Oil Group e as capixabas Imetame e Grupo Águia Branca - estão além dos blocos onshore, duas plantas de refino. A Refinaria do Espírito Santo (RefinES) será no Sul do Estado e a Refinaria de Lubrificantes e Derivados (RelubES) no Norte.

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De acordo com o engenheiro, os projetos das refinarias estão em fase de estudos e devem ganhar corpo a partir de 2021. Mas ele adianta que, neste ano, está planejada a assinatura de um memorando de entendimentos junto ao Porto Central, empreendimento em Presidente Kennedy.
Ao todo, são estimados investimentos da ordem de R$ 5,5 bilhões até 2030 no conjunto de projetos estudados pela EnP.

FINANCIAMENTO DE PROJETOS

Falando em Márcio Félix, ele será o mediador da reunião do Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Estado (GPAEES) no próximo dia 5, quinta-feira . O evento vai reunir representantes de instituições financeiras como o vice-presidente do CAF, (Banco de Desenvolvimento da América Latina), Jorge Arbache, e o superintendente de Governo e Relacionamento Institucional do BNDES, Pedro de Souza. Eles vão apresentar as oportunidades de financiamento para projetos de investimentos.

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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