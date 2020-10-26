Empresa vai investir R$ 100 milhões em área portuária de Vila Velha

Vista aérea dos terminais Vila Velha e de Capuaba, no complexo do Porto de Vitória Crédito: Liquiport/Divulgação

A empresa Liquiport Vila Velha - que atua no mercado de logística e comércio exterior por meio do berço 207, no terminal de Capuaba, Vila Velha - vai realizar um investimento de R$ 100 milhões no próximo ano e criar 170 empregos diretos e outros 110 indiretos.

Os recursos serão voltados para as obras de expansão dos armazéns e também para a construção da sede da empresa, que vai ficar em uma retroárea do porto, em Paul, Vila Velha . A previsão é que as obras durem de seis meses a um ano.

As contratações da mão de obra vão começar em 2021 e preveem a demanda por cargos de nível médio, técnico e superior, sendo a maior parte das vagas, 70% delas, voltadas para formação técnica. Entre as áreas que mais vão ser requisitadas estão: logística, administração, recursos humanos, tecnologia de informação e contabilidade.

De acordo com a gestora de Governança, Conformidade e Jurídico da Liquiport Vila Velha, Christine Rocha Moreira, os investimentos têm o objetivo de tornar a operação da empresa 100% automatizada. Ela explica que o transporte das cargas será feito por meio de esteiras rolantes. Assim, os produtos vão ser transportados dos navios aos armazéns e dos armazéns aos modais de transporte, caminhões ou trens de forma mais eficiente.

"O investimento em automação, além de ser sustentável, possibilita uma produtividade 300% superior à produtividade atual ", frisou a representante da companhia ao citar que a Liquiport trabalha com a movimentação de granéis sólidos e líquidos, como é o caso da soda caustica.

De acordo com Christine, a expansão dos armazéns já é reflexo de novos contratos conquistados pela empresa, mas que, por questões de confidenciabilidade comercial, não podem ser revelados. A expansão também está sendo possível em função das melhorias na área portuária. Depois de cinco anos de obras e investimentos da ordem de R$ 190 milhões , feitos pelo governo federal, o berço 207 no Cais do Atalaia, que fica na área de abrangência do terminal de Capuaba, foi inaugurado.

Navio atracado no berço 207 para operação da Liquiport Crédito: Liquiport/Divulgação

No último dia 21, a Liquiport, que está no mercado de logística portuária no Porto de Vitória desde 2008, fez sua primeira operação no novo berço, quando recebeu o navio Julia L, uma embarcação de 183 metros com carga de granéis líquidos.

MAIS NEGÓCIOS EM VILA VELHA

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Abreu de Almeida, comemorou os novos projetos da empresa e lembrou que eles se somam a outros empreendimentos que estão previstos para o município, como é o caso de negócios do Grupo Comolatti, Vilma Alimentos, Novaforma Plásticos, Café de La Musique e MedSênior, além da ampliação do centro de distribuição da empresa Proway Nutri.

De acordo com Almeida, esses empreendimentos vão abrir muitos postos de trabalho e injetar pelo menos R$ 70 milhões em investimentos.