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Comércio exterior

Empresa vai investir R$ 100 milhões em área portuária de Vila Velha

Liquiport prevê expansão em 2021 e a criação de 170 empregos diretos e outros 110 indiretos para cargos de níveis médio, técnico e superior

Públicado em 

26 out 2020 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Vista aérea dos terminais Vila Velha e de Capuaba, no complexo do Porto de Vitória
Vista aérea dos terminais Vila Velha e de Capuaba, no complexo do Porto de Vitória Crédito: Liquiport/Divulgação
A empresa Liquiport Vila Velha - que atua no mercado de logística e comércio exterior por meio do berço 207, no terminal de Capuaba, Vila Velha - vai realizar um investimento de R$ 100 milhões no próximo ano e criar 170 empregos diretos e outros 110 indiretos. 
Os recursos serão voltados para as obras de expansão dos armazéns e também para a construção da sede da empresa, que vai ficar em uma retroárea do porto, em Paul, Vila Velha. A previsão é que as obras durem de seis meses a um ano.
As contratações da mão de obra vão começar em 2021 e preveem a demanda por cargos de nível médio, técnico e superior, sendo a maior parte das vagas,  70% delas, voltadas para formação técnica. Entre as áreas que mais vão ser requisitadas estão:  logística, administração, recursos humanos, tecnologia de informação e contabilidade.
De acordo com a gestora de Governança, Conformidade e Jurídico da Liquiport Vila Velha, Christine Rocha Moreira, os investimentos têm o objetivo de tornar a operação da empresa 100% automatizada. Ela explica que o transporte das cargas será feito por meio de esteiras rolantes. Assim, os produtos vão ser transportados dos navios aos armazéns e dos armazéns aos modais de transporte, caminhões ou trens de forma mais eficiente.  
"O investimento em automação, além de ser sustentável, possibilita uma produtividade 300% superior à produtividade atual ", frisou a representante da companhia ao citar que a Liquiport trabalha com a movimentação de granéis sólidos e líquidos, como é o caso da soda caustica. 
De acordo com Christine, a expansão dos armazéns já é reflexo de novos contratos conquistados pela empresa, mas que, por questões de confidenciabilidade comercial, não podem ser revelados.  A expansão também está sendo possível em função das melhorias na área portuária. Depois de cinco anos de obras e investimentos da ordem de R$ 190 milhões, feitos pelo governo federal, o berço 207 no Cais do Atalaia, que fica na área de abrangência do terminal de Capuaba,  foi inaugurado. 
Navio atracado no berço 207 para operação da Liquiport Crédito: Liquiport/Divulgação
No último dia 21, a Liquiport, que está no mercado de logística portuária no Porto de Vitória desde 2008, fez sua primeira operação no novo berço, quando recebeu o navio Julia L, uma embarcação de 183 metros com carga de granéis líquidos. 

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MAIS NEGÓCIOS EM VILA VELHA

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, André Abreu de Almeida, comemorou os novos projetos da empresa e lembrou que eles se somam a outros empreendimentos que estão previstos para o município, como é o caso de negócios do Grupo Comolatti,  Vilma Alimentos, Novaforma Plásticos, Café de La Musique e  MedSênior, além da ampliação do centro de distribuição da empresa Proway Nutri.
De acordo com Almeida, esses empreendimentos vão abrir muitos postos de trabalho e injetar pelo menos R$ 70 milhões em investimentos. 
 “Esses novos investimentos em Vila Velha, como a ampliação das operações portuárias, vão gerar mais empregos e renda. Nossa expectativa é consolidar a arrecadação com os serviços no município”, destacou o secretário ao citar que os novos negócios também vão contribuir para a retomada econômica diante do cenário de pandemia do novo coronavírus.  

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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