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Empreendedores do ES

Na Lata: Viminas vai mirar indústrias automotiva e moveleira

Jogo rápido com o empresário Rafael Ribeiro

Publicado em 13 de Outubro de 2019 às 05:00

Públicado em 

13 out 2019 às 05:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Rafael Ribeiro é o proprietário da Viminas Crédito: Bruno Coelho

PERFIL

  • Nome: Rafael Ribeiro
  • Empresa: Viminas
  • No mercado: Há 35 anos
  • Negócio: Transformação e beneficiamento de vidro
  • Atuação: Região Sudeste e Sul da Bahia
  • Funcionários: 380

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Fundamental para o desenvolvimento do país.

Pedra no sapato:

A falta de previsibilidade gerada em nosso país.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca!

Solto fogos quando:

Atingimos um resultado projetado.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:

Acabaria com a concorrência desleal.

Minha empresa precisa evoluir:

Na cultura por resultados.

Se começasse um novo negócio seria:

No mesmo ramo.

Futuro:

Imprevisível, mas promissor. Estamos ampliando a nossa atuação e vamos passar a atender aos mercados das indústrias automotiva e moveleira.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

Maurício Ribeiro, meu pai e fundador da Viminas. O admiro por ser uma pessoa visionária, competente e íntegra.
Parque industrial da Viminas Crédito: Bruno Coelho

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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