Na Lata: Viminas vai mirar indústrias automotiva e moveleira

PERFIL
- Nome: Rafael Ribeiro
- Empresa: Viminas
- No mercado: Há 35 anos
- Negócio: Transformação e beneficiamento de vidro
- Atuação: Região Sudeste e Sul da Bahia
- Funcionários: 380
JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR
Economia:
Fundamental para o desenvolvimento do país.
Pedra no sapato:
A falta de previsibilidade gerada em nosso país.
Tenho vontade de fechar as portas quando:
Nunca!
Solto fogos quando:
Atingimos um resultado projetado.
Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria:
Acabaria com a concorrência desleal.
Minha empresa precisa evoluir:
Na cultura por resultados.
Se começasse um novo negócio seria:
No mesmo ramo.
Futuro:
Imprevisível, mas promissor. Estamos ampliando a nossa atuação e vamos passar a atender aos mercados das indústrias automotiva e moveleira.
Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:
Maurício Ribeiro, meu pai e fundador da Viminas. O admiro por ser uma pessoa visionária, competente e íntegra.