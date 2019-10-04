Empreendedores do ES

Na Lata: Zilma Bauer planeja ampliar fábrica de produtos de beleza

Jogo rápido com quem faz a economia girar

Publicado em 04 de Outubro de 2019 às 18:56

Beatriz Seixas

Colunista

Zilma Bauer Gomes, proprietária da Ervas Naturais Crédito: Hid Saib/Divulgação

PERFIL

  • Nome: Zilma Bauer Gomes
  • Empresa: Ervas Naturais
  • No mercado: Há 23 anos
  • Negócio: Beleza
  • Atuação: Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Pará, Ceará, Acre, Rondônia e Mato Grosso
  • Funcionários: cerca de 20

Economia:

O momento inspira cuidado, mas há também um otimismo com o novo cenário.

Pedra no sapato:

A elevada carga tributária e a burocracia.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Nunca pensei nisso!

Solto fogos quando:

Fecho contrato com algum cliente e quando vejo de onde saímos e onde chegamos.

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

A grande informalidade que gera uma concorrência desleal.

Minha empresa precisa evoluir em:

Engajar mais os nossos parceiros de negócios.

Se começasse um novo negócio seria...:

Também relacionado à beleza, porque é muito legal quando a gente contribuiu para a autoestima das pessoas.

Futuro:

Ampliar a estrutura da empresa e fazer uma planta sustentável.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

O investidor e filantropo americano Warren Buffett, por ser um empresário de visão e que tem a característica de compartilhar a experiência e a riqueza com outras pessoas.
Linha de produtos da empresa Ervas Naturais Crédito: Ervas Naturais/Divulgação

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

