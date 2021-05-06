Grupo americano quer expandir no ES negócio que facilita pagamentos

Empresa Sem Parar, que atua no mercado de meios de pagamento automáticos, deu início à operação em postos de abastecimento em Vitória e Vila Velha Crédito: Sem Parar/Divulgação

A empresa Sem Parar, do grupo norte-americano Fleetcor e que atua no mercado de meios de pagamento automáticos, deu início à operação em postos de abastecimento em Vitória e Vila Velha.

A meta é expandir a modalidade contactless - pagamento por aproximação - para fortalecer a atuação do Sem Parar no Espírito Santo.

A proposta é facilitar e agilizar pagamentos e, no caso dos postos de combustíveis, com o serviço de abastecimento ativo no adesivo, basta o consumidor parar na bomba sinalizada, avisar o frentista que vai pagar com o Sem Parar e o valor que deseja abastecer e está pronto para seguir viagem.

Hoje, a companhia opera, por exemplo, nos sistemas de cobrança automática da Terceira Ponte, em Vitória, e no km 30 da Rodovia do Sol, em Guarapari, além do trecho capixaba da BR 101.

Segundo Carla Barreiros, diretora de Relacionamento e Implementação de Conveniados do Sem Parar, a ampliação dos usos na região tem o objetivo de oferecer mais serviços aos moradores da Grande Vitória.

"É estratégica e cada vez mais relevante nossa atuação no Espírito Santo. Queremos oferecer aos clientes da região uma experiência que vai muito além dos pedágios. E estar cada vez mais presente no dia a dia dos nossos clientes" Carla Barreiros - Diretora de Relacionamento e Implementação de Conveniados do Sem Parar,

Nos últimos cinco meses, de acordo com a empresa, o Sem Parar dobrou sua base de clientes no Estado. Considerando as novas operações, ele passa a contar com 26 estabelecimentos da rede urbana atual, que inclui postos de combustível, estacionamentos e drive-thrus. Até o final do 3º trimestre, a meta é implantar mais 27.

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