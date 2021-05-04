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Negócios na Educação

Com aval do MEC para ensino a distância, UCL prevê investir R$ 1 milhão

Faculdade capixaba, localizada em Manguinhos, na Serra, prevê expandir opções de cursos e fazer investimentos nos próximos meses

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

04 mai 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Campus da Faculdade UCL em Manguinhos, na Serra
Campus da Faculdade UCL em Manguinhos, na Serra Crédito: Saulo Lobato/UCL Divulgação
Ministério da Educação (MEC) deu o sinal verde para que a Faculdade UCL, em Manguinhos, na Serra, possa oferecer cursos a distância. Com isso, a instituição de ensino planeja fazer investimentos da ordem de R$ 1 milhão nos próximos meses e dobrar a oferta de vagas.
A faculdade capixaba obteve do governo federal o credenciamento definitivo para oferecer cursos de graduação e pós-graduação a partir do ensino a distância (EAD) e espera iniciar as aulas nessa modalidade em 2022.
O diretor-executivo da UCL, Paulo Vitor Bruno Onezorge, explicou que atualmente a instituição já oferece a opção semi-presencial, com os cursos de engenharias civil, de produção, mecânica e química.

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Segundo ele, dentro desse perfil de ensino, estudantes fazem aulas on-line e vão até a faculdade para aulas práticas e avaliações. Agora, a ideia é ampliar as opções pensando nas pessoas que não têm disponibilidade de participar de aulas presenciais.
"Já estamos trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível. Por questões estratégicas, ainda não podemos divulgar quais serão os cursos, mas é possível adiantar que exploraremos, além do ensino de engenharia, a formação de profissionais voltados para outras áreas do mercado"
Paulo Vitor Bruno Onezorge - Diretor-executivo da UCL
Onezorge cita que atualmente são 320 vagas ofertadas em cursos da modalidade semipresencial e que o planejamento é abrir mais 340 vagas com o EAD. Ele acrescenta que, no pós-pandemia, a expectativa é que a UCL ofereça cursos nas três modalidades: presencial, semipresencial e a distância.
Estudantes em aula prática na Faculdade UCL (Obs. Fotos tiradas antes da pandemia)
Estudantes em aula prática na Faculdade UCL (Observação.: Foto tirada antes da pandemia) Crédito: Saulo Lobato/UCL Divulgação

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Apesar do momento difícil que o setor da educação em todo o país tem vivido, em função das restrições e cuidados com a crise sanitária da Covid-19, o diretor-executivo observa que esse período serviu de oportunidade para a faculdade aperfeiçoar técnicas de ensino on-line.
Ele lembra que a UCL já trabalhava com ferramentas virtuais, a exemplo de uma plataforma usada em Harvard, chamada ESO, mas que do ano passado para cá a sua utilização foi intesificada e os métodos aprimorados.
“Nesta pandemia, ficamos diante da necessidade de oferecer todas as nossas aulas e reunir todos os nossos alunos virtualmente. Foi uma crise que transformamos em oportunidade, aproveitando para aperfeiçoar técnicas e qualificar nossa equipe. O credenciamento definitivo do MEC veio em um momento em que nos consideramos preparados”, comentou o diretor.
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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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