Com aval do MEC para ensino a distância, UCL prevê investir R$ 1 milhão

Campus da Faculdade UCL em Manguinhos, na Serra Crédito: Saulo Lobato/UCL Divulgação

planeja fazer investimentos da ordem de R$ 1 milhão nos próximos meses e dobrar a oferta de vagas. Ministério da Educação (MEC) deu o sinal verde para que a Faculdade UCL, em Manguinhos, na Serra, possa oferecer cursos a distância. Com isso, a instituição de ensinonos próximos meses e dobrar a oferta de vagas.

A faculdade capixaba obteve do governo federal o credenciamento definitivo para oferecer cursos de graduação e pós-graduação a partir do ensino a distância (EAD) e espera iniciar as aulas nessa modalidade em 2022.

O diretor-executivo da UCL, Paulo Vitor Bruno Onezorge, explicou que atualmente a instituição já oferece a opção semi-presencial, com os cursos de engenharias civil, de produção, mecânica e química.

Segundo ele, dentro desse perfil de ensino, estudantes fazem aulas on-line e vão até a faculdade para aulas práticas e avaliações. Agora, a ideia é ampliar as opções pensando nas pessoas que não têm disponibilidade de participar de aulas presenciais.

"Já estamos trabalhando para que isso aconteça o mais breve possível. Por questões estratégicas, ainda não podemos divulgar quais serão os cursos, mas é possível adiantar que exploraremos, além do ensino de engenharia, a formação de profissionais voltados para outras áreas do mercado" Paulo Vitor Bruno Onezorge - Diretor-executivo da UCL

Onezorge cita que atualmente são 320 vagas ofertadas em cursos da modalidade semipresencial e que o planejamento é abrir mais 340 vagas com o EAD. Ele acrescenta que, no pós-pandemia, a expectativa é que a UCL ofereça cursos nas três modalidades: presencial, semipresencial e a distância.

Estudantes em aula prática na Faculdade UCL (Observação.: Foto tirada antes da pandemia) Crédito: Saulo Lobato/UCL Divulgação

DESAFIOS E OPORTUNIDADES NA PANDEMIA

Apesar do momento difícil que o setor da educação em todo o país tem vivido, em função das restrições e cuidados com a crise sanitária da Covid-19, o diretor-executivo observa que esse período serviu de oportunidade para a faculdade aperfeiçoar técnicas de ensino on-line.

Ele lembra que a UCL já trabalhava com ferramentas virtuais, a exemplo de uma plataforma usada em Harvard, chamada ESO, mas que do ano passado para cá a sua utilização foi intesificada e os métodos aprimorados.