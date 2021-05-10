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Expansão dos negócios

Empresa do ES leva tecnologia capixaba para BH

A companhia Mindworks, que atua na área de Tecnologia da Informação (TI), está expandindo os negócios e fará investimentos de R$ 1 milhão

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 02:00

Públicado em 

10 mai 2021 às 02:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Profissional da área de tecnologia da informação
Profissional da área de tecnologia da informação Crédito: Pressfoto/Freepik
Com investimentos de R$ 1 milhão em melhorias no ambiente tecnológico e em ações comerciais, a empresa capixaba da área de Tecnologia da Informação (TI) Mindworks inaugura nesta semana sua filial em Belo Horizonte. À frente estará o executivo Adriano Lemos, que já passou por gigantes da tecnologia como IBM, Microsoft e Oracle.
Para o CEO da Mind, Niase Borjaille, a expansão da empresa era prevista no planejamento estratégico e aconteceu, mesmo em um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus, pela alta demanda por serviços na capital mineira.
"Belo Horizonte tem um ecossistema variado e acredito que é um excelente pontapé para fortalecer nossa atuação no mercado nacional, principalmente na região Sudeste, visto que já temos clientes no Rio de Janeiro e São Paulo"
Niase Borjaille - CEO da Mind
A  Mindworks está há 20 anos no mercado capixaba e atua no segmento de TI com o desenvolvimento de novos processos, integração de tecnologias, implementação de soluções para aumentar a eficiência operacional, segurança  e integridade da infraestrutura de TI , entre outros serviços.  

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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