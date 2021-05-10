Empresa do ES leva tecnologia capixaba para BH

Profissional da área de tecnologia da informação Crédito: Pressfoto/Freepik

Com investimentos de R$ 1 milhão em melhorias no ambiente tecnológico e em ações comerciais, a empresa capixaba da área de Tecnologia da Informação (TI) Mindworks inaugura nesta semana sua filial em Belo Horizonte. À frente estará o executivo Adriano Lemos, que já passou por gigantes da tecnologia como IBM, Microsoft e Oracle.

Para o CEO da Mind, Niase Borjaille, a expansão da empresa era prevista no planejamento estratégico e aconteceu, mesmo em um ano atípico por conta da pandemia do novo coronavírus, pela alta demanda por serviços na capital mineira.

"Belo Horizonte tem um ecossistema variado e acredito que é um excelente pontapé para fortalecer nossa atuação no mercado nacional, principalmente na região Sudeste, visto que já temos clientes no Rio de Janeiro e São Paulo" Niase Borjaille - CEO da Mind