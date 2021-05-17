"Fábrica da Marcopolo em São Mateus tem muito espaço para crescer"

Vou começar falando pela Volare, que é a unidade de negócios que estou conduzindo. Ela pertence à Marcopolo, mas tem um canal de distribuição independente. O Volare é mais focado na venda do varejo, então, por isso, a gente tem uma rede de concessionários, algo perto de 50 concessionários nas principais cidades do Brasil. Somos líder de mercado. Nos últimos 15 anos, certamente a gente tem uma participação acima de 50% na venda de micro-ônibus. Nessa planta do Espírito Santo, em São Mateus, a gente produz algo como 30% dos micro-ônibus para atender a nossa distribuição principalmente nas regiões Norte e Nordeste. A Volare tem 22 anos e agora em junho a gente completa 23 anos. É uma unidade de negócios nova, jovem. Mas já produziu mais de 75 mil micro-ônibus na sua história e, desde que conquistou a liderança, vem sustentando com participação [no mercado] acima de 50%, focada principalmente no transporte de passageiros num ambiente mais de varejo mesmo, no um a um. A Volare tem poucos clientes que tenham uma frota de veículos. Então, a gente vende para autoescola, para transportador escolar, que tem uma unidade, duas unidades. A gente vence bastante em licitações para prefeituras e atendemos diversos segmentos: turismo, fretamento, agronegócio, mineração… E temos um portfólio de quase 50 produtos bem distribuídos para as mais diversas aplicações. A Volare também exporta hoje para mais de 35 países da América do Sul, África do Sul, mas o principal mercado é o mercado nacional. E a Marcopolo é uma empresa gigante. Com mais de 70 anos, é uma das maiores encarroçadoras do mundo, tem operações fora do Brasil, é uma multinacional, também líder no mercado brasileiro. No último ano, também ficou acima de 50% de participação na produção de carrocerias, no setor rodoviário, linhas no transporte urbano e fretamento.