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Números mostram como a Covid trouxe o maior apagão aéreo da história

A Gazeta compilou dados de voos e de passageiros para traçar um panorama do setor aéreo em 2020, que vem sendo um dos mais impactados pela pandemia da Covid-19
Siumara Gonçalves

Siumara Gonçalves

Publicado em 

14 fev 2021 às 07:00

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 07:00

Avião no pátio do Aeroporto de Vitória
Avião no pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Luísa Torre/Arquivo
setor aéreo foi um dos mais impactados pela pandemia do novo coronavírus, que teve início em dezembro de 2019. As restrições de tráfego entre Estados e países e o medo da pandemia mudaram os planos de quem planejava ou precisava viajar em 2020. Sem movimento, os aeroportos começaram a ficar quase vazios e dezenas de voos eram cancelados todos os dias.
Para se ter ideia da gravidade da situação, de acordo com a Authoring Tool Accessibility Guidelines (ATAG), o número mundial de voos, em abril de 2020 - quando o número de casos de Covid-19 começou a crescer vertiginosamente no país -, chegou a cair 94,4%, na comparação com o mesmo período de 2019.

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O setor aéreo também enfrentou sérios problemas no Espírito Santo. Na comparação entre abril de 2020, com o mesmo mês do ano anterior, ocorreu uma redução de 91,5% no número de passageiros, segundo dados da Aviation Worldwide. 
Aeroporto de Vitória, que com a chegada de uma administradora privada tinha expectativa de receber novas rotas e ampliar o fluxo de passageiros, fechou o ano com a pior movimentação desde 2005, época em que andar de avião ainda era um luxo para poucos. 
Para mostrar o tamanho do baque no setor aérea durante 2020, A Gazeta fez um infográfico por onde você viajará por um panorama do segmento. Foram levantadas informações de diferentes bases de dados nacionais e internacionais para mostrar os efeitos do coronavírus na aviação civil no Espírito Santo, no Brasil e no mundo. 

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