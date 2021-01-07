Aeroporto de Vitória ganha área exclusiva para operações off-shore

O Aeroporto de Vitória inaugurou este mês uma nova estrutura para atender operadores aéreos e empresas que atuam no ramo de petróleo e gás off-shore.
Segundo Aseb, subsidiária da Zurich Airport e concessionária do aeroporto, foram feitos investimentos em equipamentos, preparação de pessoal e definição de procedimentos especiais para atender as exigência das empresas do ramo petroleiro, que precisam transportar trabalhadores e equipamentos entre as plataformas e o continente. No início deste mês, a principal produtora de petróleo do país passou a aderir o serviço.
A nova estrutura conta com:
- Salas de embarque e desembarque exclusivas;
- Inspeção de bagagens despachadas especializadas em operação offshore;
- Inspeção de segurança nos passageiros no embarque e desembarque;
- Certificação de eletrônicos de acordo com regramento de cada operadora;
- Salas de briefing;
- Transporte de superfície nas áreas operacionais;
- Processamento de cargas.
"Estamos prontos para receber as operações de off-shore com excelência, oferecendo uma estrutura adequada para esses prestadores de serviço. É muito bom contribuir para essa logística tão importante para o país”, comenta Ricardo Gesse, CEO do aeroporto de Vitória.
A concessionária estuda ainda a ampliação do serviço com a instalação de uma Sala VIP exclusiva para os passageiros do segmento. A previsão é que a estrutura esteja pronta no primeiro trimestre de 2021.
Com informações da Aseb