Aeroporto de Vitória ganha área exclusiva para operações off-shore

Aeroporto de Vitória tem nova área exclusiva para operações off-shore Crédito: Lucas Fraga/DIvulgação/Zurich Airport

Aeroporto de Vitória inaugurou este mês uma nova estrutura para atender operadores aéreos e empresas que atuam no ramo de petróleo e gás off-shore.

Segundo Aseb, subsidiária da Zurich Airport e concessionária do aeroporto, foram feitos investimentos em equipamentos, preparação de pessoal e definição de procedimentos especiais para atender as exigência das empresas do ramo petroleiro, que precisam transportar trabalhadores e equipamentos entre as plataformas e o continente. No início deste mês, a principal produtora de petróleo do país passou a aderir o serviço.



A nova estrutura conta com:



Salas de embarque e desembarque exclusivas;

Inspeção de bagagens despachadas especializadas em operação offshore;



Inspeção de segurança nos passageiros no embarque e desembarque;

Certificação de eletrônicos de acordo com regramento de cada operadora;

Salas de briefing;

Transporte de superfície nas áreas operacionais;

Processamento de cargas.



Aeroporto de Vitória tem nova área exclusiva para operações off-shore Crédito: Lucas Fraga/DIvulgação/Zurich Airport

"Estamos prontos para receber as operações de off-shore com excelência, oferecendo uma estrutura adequada para esses prestadores de serviço. É muito bom contribuir para essa logística tão importante para o país”, comenta Ricardo Gesse, CEO do aeroporto de Vitória.

A concessionária estuda ainda a ampliação do serviço com a instalação de uma Sala VIP exclusiva para os passageiros do segmento. A previsão é que a estrutura esteja pronta no primeiro trimestre de 2021.