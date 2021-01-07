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Plataformas de petróleo

Aeroporto de Vitória ganha área exclusiva para operações off-shore

O objetivo é atender as petroleiras que precisam levar e trazer trabalhadores e equipamentos entre as plataformas de petróleo e o continente

Publicado em 

07 jan 2021 às 15:42

Publicado em 07 de Janeiro de 2021 às 15:42

Aeroporto de Vitória tem nova área exclusiva para operações off-shore
Aeroporto de Vitória tem nova área exclusiva para operações off-shore Crédito: Lucas Fraga/DIvulgação/Zurich Airport
O Aeroporto de Vitória inaugurou este mês uma nova estrutura para atender operadores aéreos e empresas que atuam no ramo de petróleo e gás off-shore.
Segundo Aseb, subsidiária da Zurich Airport e concessionária do aeroporto, foram feitos investimentos em equipamentos, preparação de pessoal e definição de procedimentos especiais para atender as exigência das empresas do ramo petroleiro, que precisam transportar trabalhadores e equipamentos entre as plataformas e o continente. No início deste mês, a principal produtora de petróleo do país passou a aderir o serviço.
  A nova estrutura conta com:
  • Salas de embarque e desembarque exclusivas; 
  • Inspeção de bagagens despachadas especializadas em operação offshore;
  • Inspeção de segurança nos passageiros no embarque e desembarque;
  • Certificação de eletrônicos de acordo com regramento de cada operadora;
  • Salas de briefing;
  • Transporte de superfície nas áreas operacionais;
  • Processamento de cargas.
Aeroporto de Vitória tem nova área exclusiva para operações off-shore
Aeroporto de Vitória tem nova área exclusiva para operações off-shore Crédito: Lucas Fraga/DIvulgação/Zurich Airport
"Estamos prontos para receber as operações de off-shore com excelência, oferecendo uma estrutura adequada para esses prestadores de serviço. É muito bom contribuir para essa logística tão importante para o país”, comenta Ricardo Gesse, CEO do aeroporto de Vitória.
A concessionária estuda ainda a ampliação do serviço com a instalação de uma Sala VIP exclusiva para os passageiros do segmento. A previsão é que a estrutura esteja pronta no primeiro trimestre de 2021.
Com informações da Aseb

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