Empresa de São Paulo inicia obra do lado do Aeroporto de Vitória

Obra de empresa do lado do terminal do Aeroporto de Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Uma obra na área do Aeroporto de Vitória tem chamado a atenção de usuários e curiosos. A construção, iniciada em dezembro, fica exatamente do lado do novo terminal de passageiros.

A área integra os domínios da concessão da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Airport, que informou que trata-se de uma obra da locadora de veículos Movida, empresa de São Paulo que vai instalar no local um novo ponto para aluguel.

Desde que a ASeB assumiu a área do aeroporto, em janeiro de 2020, essa é a primeira área externa do sítio aeroportuário que é negociada e será ocupada por outra empresa.

Com a instalação de tapumes no local, acabou sendo fechada a vista da única área na Capital onde ainda era possível ver os aviões no pátio, pousando e decolando.

Obra na área do Aeroporto de Vitória

Procurada, a Movida confirmou o investimento no local e que, no espaço, será instalada um loja de aluguel de veículos com 6 mil metros quadrados. O empreendimento tem inauguração prevista para o próximo mês.

De acordo com a locadora, o espaço é três vezes maior que a loja localizada na avenida Fernando Ferrari, próxima ao antigo aeroporto. A decisão pela abertura, segundo a empresa, foi porque com a inauguração do novo terminal, em 2018, a operação ficou muito distante e passou a ser necessário que os clientes se deslocassem em um veículo até o local.

“A grande vantagem da nova loja, além do espaço maior, é o fato do cliente não precisar pegar qualquer tipo de locomoção para chegar ou sair do aeroporto, uma vez que ela será a única locadora praticamente ao lado da área de desembarque do aeroporto”, informou a empresa por nota.