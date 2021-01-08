Empresa de São Paulo inicia obra do lado do Aeroporto de Vitória

Uma obra na área do Aeroporto de Vitória tem chamado a atenção de usuários e curiosos. A construção, iniciada em dezembro, fica exatamente do lado do novo terminal de passageiros.
A área integra os domínios da concessão da Aeroportos do Sudeste do Brasil (ASeB), subsidiária da suíça Zurich Airport, que informou que trata-se de uma obra da locadora de veículos Movida, empresa de São Paulo que vai instalar no local um novo ponto para aluguel.
Desde que a ASeB assumiu a área do aeroporto, em janeiro de 2020, essa é a primeira área externa do sítio aeroportuário que é negociada e será ocupada por outra empresa.
A última foi em 2019, quando foi inaugurada uma megaloja do setor de material de construção na área do aeroporto, ainda na gestão da Infraero.
A colunista Beatriz Seixas, de A Gazeta, já mostrou que a ASeB tem estudado outros possíveis empreendimentos que poderão ocupar áreas do sítio do aeroporto em breve, como shopping, hospital e hotel. Há ainda a possibilidade da região ganhar um centro de convenções.
Com a instalação de tapumes no local, acabou sendo fechada a vista da única área na Capital onde ainda era possível ver os aviões no pátio, pousando e decolando.
Obra na área do Aeroporto de Vitória
Procurada, a Movida confirmou o investimento no local e que, no espaço, será instalada um loja de aluguel de veículos com 6 mil metros quadrados. O empreendimento tem inauguração prevista para o próximo mês.
De acordo com a locadora, o espaço é três vezes maior que a loja localizada na avenida Fernando Ferrari, próxima ao antigo aeroporto. A decisão pela abertura, segundo a empresa, foi porque com a inauguração do novo terminal, em 2018, a operação ficou muito distante e passou a ser necessário que os clientes se deslocassem em um veículo até o local.
“A grande vantagem da nova loja, além do espaço maior, é o fato do cliente não precisar pegar qualquer tipo de locomoção para chegar ou sair do aeroporto, uma vez que ela será a única locadora praticamente ao lado da área de desembarque do aeroporto”, informou a empresa por nota.
A Movida explicou ainda que antiga loja localizada na Avenida Fernando Ferrari não deixará de existir. O local, que antes destinava metade dos seus 4 mil metros quadrados para a venda de carros seminovos, agora será usado exclusivamente para esse fim enquanto o novo ponto focará apenas no aluguel.