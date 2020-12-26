Poucas&Boas: Aeroporto de Vitória terá sala vip em 2021

O Aeroporto de Vitória é administrado pela empresa de origem suíça Aeroportos do Sudeste do Brasil Crédito: Carlos Alberto Silva

O Aeroporto de Vitória terá uma novidade no ano que vem: é a inauguração da sala vip do terminal, prevista para o primeiro trimestre. Poderão utilizar o espaço clientes de cartões de créditos e passageiros credenciados de companhias aéreas. Segundo a assessoria do aeroporto, a área será construída pela Global Lounge Network, empresa que tem mais de 26 anos de experiência no setor de aviação civil e é referência no desenvolvimento de lounges em aeroportos de todo o mundo. A sala especial, cujo tamanho ainda não foi definido, ficará localizada próximo ao portão 4 do terminal.

SELO DO CENTENÁRIO

O selo comemorativo ao centenário da Academia de Letras Crédito: Divulgação

Os Correios lançaram o selo que abre as comemorações ao centenário da Academia Espírito-Santense de Letras. Haverá novo lançamento no dia 4 de setembro de 2021, data dos 100 anos da academia dos imortais das letras.

RESPONSABILIDADE E SAÚDE

A coluna ficou de olho nas redes sociais na noite de Natal. Na maioria das postagens os grupos familiares eram muito restritos, um sinal claro de que a grande maioria respeitou as recomendações de distanciamento social por causa da pandemia de Covid-19. Que essa atitude de bom senso e reponsabilidade se repita na noite de Ano-Novo. Saúde para todos!

TÉCNICO CAPIXABA NO AMAZONAS

O técnico capixaba Ruy Scarpino, de 58 anos, resolveu encarar um novo desafio na carreira. Depois da passagem comandando o Rio Branco, o ex-goleiro assumiu as rédeas do time Amazonas FC, jovem clube fundado no ano passado, mas que já tem vaga garantida para a Série D do Brasileiro e para a Copa do Brasil de 2021.

TÍTULOS PELO PAÍS AFORA

Scarpino é campeão da Série C do Brasileiro, pelo Ituano, além de ter no currículo os títulos dos campeonatos maranhense e piauiense. O treinador tem um longo currículo no futebol, com passagens por clubes como Moto Club, Ituano, Grêmio Barueri, Ceará, Redbull Brasil e Cuiabá entre outros.

CIDADE SEM CULTURA

Apesar de correr na internet um abaixo-assinado pela manutenção da Secretaria da Cultura, o prefeito eleito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (Podemos), preferiu unir a pasta à do Esportes e Lazer e Turismo. Uma grande salada.

BISPO PORRETA

O bispo de Patos, na Paraíba, dom Eraldo Bispo da Silva, já decidiu: nas cidades que integram sua diocese não serão realizadas as conhecidas missas de posse dos prefeitos. “As pessoas perguntam e eu respondo: não haverá missas a título de posses de prefeitos. Não existe missa para posse de prefeitos. Isso foi uma invenção. Pode vir para a missa rezar, [mas] venha para a confissão antes. Porque pecou muito na campanha, xingou, difamou, comprou voto, foi corrupto. Tem que se confessar.”

BISPO CABRA-MACHO

O prelado foi além: nada de tratamento especial para suas excelências nas celebrações: “Não tem nem cadeira destacada na frente. Na Diocese de Patos, enquanto eu estiver aqui, não haverá destaques em bancos da frente para políticos. É preciso que a gente coloque as coisas no seu devido lugar”.

HOMENAGEM PÓSTUMA

Os vereadores de Vila Velha aprovaram, em regime de urgência, o projeto de lei que denomina de "Vereador Arnaldo Borgo" a Unidade Municipal de Ensino Infantil (Umei) do bairro Praia das Gaivotas. O nome é uma homenagem ao falecido pai do prefeito eleito, Arnaldinho Borgo. A matéria agora segue para sanção ou veto do prefeito.

ESQUECERAM DE CACHU

Alguém tem que avisar ao querido papa Francisco que a Diocese de Cachoeiro está sem bispo há dois anos. Tudo bem que a capital é secreta, mas não precisava exagerar, né?

RECORDAR É VIVER

De um atenta leitora da coluna: "Quando dá saudade de ouvir Simone cantando 'Então é Natal' é porque o troço está feio".

SEGURANÇA: UMA PROPOSTA A CADA QUATRO DIAS

A Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado, presidida pelo deputado Delegado Danilo Bahiense (sem partido), termina o biênio (2019-2020) com 192 indicações enviadas aos poderes públicos, sejam eles municipais, estadual e Judiciário. Isso significa que houve, em média, uma proposta enviada a cada quatro dias sobre o tema.

SEGURANÇA NO ES

Ao longo do biênio, mesmo com a pandemia, a comissão conseguiu fazer 28 audiências públicas, inclusive virtuais, que dialogaram com cidadãos de Santa Teresa, Rio Bananal e Brejetuba, por exemplo, além de 17 visitas técnicas, 26 reuniões com entidades de classe e 1.874 ofícios expedidos.

FIM DO ESTACIONAMENTO

Uma área embaixo da Terceira Ponte na Enseada do Suá, em frente à Assembleia Legislativa e ao Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros, foi cercada para as obras de ampliação das vias. O local era usado como estacionamento gratuito na região. CabiaM pelo menos 50 carros.

NINGUÉM QUER

A Rua Eugênio Netto, na quadra mais próxima à Avenida Desembargador Santos Neves, tem dois imóveis comerciais que há anos estão sem ocupação na Praia do Canto. Um já foi um restaurante (envolvido em polêmicas fiscais) e o outro foi uma farmácia, onde houve um assassinato.

O QUE É ISSO, PAI?

Pedestre na Praia do Canto fez ligação de um orelhão, próximo à Igreja Santa Rita de Cássia. Teve menino apontando para o pai, admirado com a cena.

NO QUINTAL DO ARNALDINHO

A Prefeitura de Vila Velha está fazendo obras de asfaltamento na Praia de Itaparica, numa região muito próxima onde mora Arnaldinho Borgo (Podemos). O prefeito eleito é morador de Praia das Gaivotas.

MISTÉRIO NAS BOMBAS

Em Vitória e em Vila Velha, o preço da gasolina tem flutuado. Nas duas cidades há postos cobrando R$ 4,19 o litro, enquanto que há locais com o valor de R$ 4,49.

MIL E UMA UTILIDADES

O coco aberto para a venda da água não tem destinação certa. Vendedores dizem que vão direto para o lixo. O fruto pode ser usado para artesanato, tapetes ou até para compostagem, ajudando a adubar o solo.

ALÔ, BOLSONARO!

Nem no Natal?