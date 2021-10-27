Aeroporto de Vitória prevê crescimento de 33% no número de voos no feriadão

Com o avanço da vacinação e o controle da pandemia da Covid-19 no país, o setor de turismo do Espírito Santo tem ensaiado uma recuperação. No próximo feriadão, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, data de Finados, a perspectiva é de aumento no fluxo de passageiros do Aeroporto de Vitória.
A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal, prevê uma movimentação 196 voos entre partidas e chegadas na capital no período.
O número representa um crescimento de 33% no movimento de voos em relação ao mesmo feriadão no último ano, que teve cerca de 147.
Durante o mês de novembro o aeroporto opera para oito destinos, incluindo Guarulhos, Viracopos, Congonhas, Santos Dumont, Brasília, Confins, Salvador e Recife.
No período de recesso, os capixabas vão voar mais para São Paulo e Rio de Janeiro, destinos que se conectam com diversos lugares do país e do mundo.
A Zurich Airport Brasil reforça que todos os protocolos sanitários são seguidos, estritamente, no Aeroporto de Vitória e que a malha aérea é dinâmica, podendo sofrer alterações de acordo com as cias aéreas.