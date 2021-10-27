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Turismo em alta

Aeroporto de Vitória prevê crescimento de 33% no número de voos no feriadão

Destinos mais procurados pelos capixabas são os aeroportos de São Paulo e do Rio de Janeiro, segundo a Zurich Airport Brasil

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 16:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2021 às 16:12
A atividade é voltada aos amantes da fotografia de aviação. Os spotters, como são conhecidos, irão acessar espaços privilegiados do terminal, inclusive o pátio, para fotografar as aeronaves de um ângulo diferente e com mais proximidade.
Pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Com o avanço da vacinação e o controle da pandemia da Covid-19 no país, o setor de turismo do Espírito Santo tem ensaiado uma recuperação. No próximo feriadão, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, data de Finados, a perspectiva é de aumento no fluxo de passageiros do Aeroporto de Vitória.
A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal, prevê uma movimentação 196 voos entre partidas e chegadas na capital no período.
O número representa um crescimento de 33% no movimento de voos em relação ao mesmo feriadão no último ano, que teve cerca de 147.

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Durante o mês de novembro o aeroporto opera para oito destinos, incluindo Guarulhos, Viracopos, Congonhas, Santos Dumont, Brasília, Confins, Salvador e Recife.
No período de recesso, os capixabas vão voar mais para São Paulo e Rio de Janeiro, destinos que se conectam com diversos lugares do país e do mundo.
A Zurich Airport Brasil reforça que todos os protocolos sanitários são seguidos, estritamente, no Aeroporto de Vitória e que a malha aérea é dinâmica, podendo sofrer alterações de acordo com as cias aéreas.

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