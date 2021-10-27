Aeroporto de Vitória prevê crescimento de 33% no número de voos no feriadão

Pátio do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

A Zurich Airport Brasil, concessionária que administra o terminal, prevê uma movimentação 196 voos entre partidas e chegadas na capital no período.

O número representa um crescimento de 33% no movimento de voos em relação ao mesmo feriadão no último ano, que teve cerca de 147.

Durante o mês de novembro o aeroporto opera para oito destinos, incluindo Guarulhos, Viracopos, Congonhas, Santos Dumont, Brasília, Confins, Salvador e Recife.

No período de recesso, os capixabas vão voar mais para São Paulo e Rio de Janeiro, destinos que se conectam com diversos lugares do país e do mundo.