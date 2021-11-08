Por manutenção, parte dos voos volta à pista antiga no Aeroporto de Vitória

Os pousos e decolagens estão momentaneamente ocorrendo na pista antiga do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini

Desde que o novo Aeroporto de Vitória foi inaugurado em março de 2018, as operações comerciais passaram a ser feitas majoritariamente na nova pista, mais larga e maior, com 2.058 metros de extensão - a antiga possui 1.750m.

Ocorre que, pelo menos desde a última sexta-feira (6), alguns pousos e decolagens voltaram a acontecer na pista antiga e os moradores dos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Bairro República voltaram a presenciar (e ouvir) as aeronaves sobrevoando as residências. Da mesma forma ocorre com quem mora do outro lado da pista, em Eurico Salles, que dá nome, inclusive, ao antigo terminal aéreo, e Bairro de Fátima, ambos na Serra.

Desta maneira, as aeronaves chegam e partem pelas cabeceiras 06 (aproximação sobre o bairro Goiabeiras) e 24 (sobrevoando o Shopping mestre Álvaro).

A explicação para a troca de pista, segundo a assessoria do Zurich Airport Brasil, que opera o Aeroporto de Vitória, é a revitalização da sinalização horizontal, com a pintura das pistas, mas que não restringe totalmente as operações na pista maior.