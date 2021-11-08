Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Programado

Por manutenção, parte dos voos volta à pista antiga no Aeroporto de Vitória

Há pelo menos dois dias, os pousos e decolagens são feitos na pista do antigo terminal por conta da pintura horizontal na pista nova do aeroporto
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

08 nov 2021 às 06:33

Publicado em 08 de Novembro de 2021 às 06:33

Avião da Gol no Aeroporto de Vitória
Os pousos e decolagens estão momentaneamente ocorrendo na pista antiga do Aeroporto de Vitória Crédito: Vitor Jubini
Desde que o novo Aeroporto de Vitória foi inaugurado em março de 2018, as operações comerciais passaram a ser feitas majoritariamente na nova pista, mais larga e maior, com 2.058 metros de extensão - a antiga possui 1.750m.
Ocorre que, pelo menos desde a última sexta-feira (6), alguns pousos e decolagens voltaram a acontecer na pista antiga e os moradores dos bairros Jardim da Penha, Mata da Praia e Bairro República voltaram a presenciar (e ouvir) as aeronaves sobrevoando as residências. Da mesma forma ocorre com quem mora do outro lado da pista, em Eurico Salles, que dá nome, inclusive, ao antigo terminal aéreo, e Bairro de Fátima, ambos na Serra.

Veja Também

Como é o "vento de cauda" e por que ele impediu pousos em Vitória?

Abu Dhabi e Malala: as aves que garantem a segurança dos voos no Aeroporto de Vitória

Aeroporto de Vitória ganha sala VIP para passageiros; veja fotos

Desta maneira, as aeronaves chegam e partem pelas cabeceiras 06 (aproximação sobre o bairro Goiabeiras) e 24 (sobrevoando o Shopping mestre Álvaro).
A explicação para a troca de pista, segundo a assessoria do Zurich Airport Brasil, que opera o Aeroporto de Vitória, é a revitalização da sinalização horizontal, com a pintura das pistas, mas que não restringe totalmente as operações na pista maior.
Ainda de acordo com a empresa, o aeroporto possui um infraestrutura com duas pistas, capaz de atender a demanda programada da malha. Desta maneira, alterna o uso das pistas, de acordo com os horários da revitalização.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

aeroporto de vitória Aviação Latam Gol Linhas Aéreas Azul Linhas Aéreas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta
Imagem de destaque
Falta de defensores públicos gera gasto anual de R$ 14 milhões com advogados

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados