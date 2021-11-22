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Vídeo: homem nu é flagrado na área externa do Aeroporto de Vitória

Sem nenhuma roupa, indivíduo foi visto por volta das 4h30 desta segunda-feira (22), perto do estacionamento. Segundo empresa responsável pelo aeroporto, o Ciodes chegou a ser acionado
Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

22 nov 2021 às 18:45

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 18:45

A cena é, no mínimo, inusitada: um homem foi flagrado andando nu na área externa do Aeroporto de Vitória na madrugada desta segunda-feira (22). O vídeo acima, recebido por A Gazeta, mostra o individuo já próximo dos carros, no estacionamento em frente às entradas do terminal.
Empresa responsável pela gestão do local, a Zurich Airport Brasil confirmou o fato. Em nota, o grupo esclareceu que o cidadão foi visto por volta das 4h30. "A equipe de vigilância do aeroporto acionou o Ciodes, que fez o devido encaminhamento do indivíduo", informou.
A identidade do homem não foi revelada, tampouco o local para onde ele foi levado. A reportagem de A Gazeta demandou o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, que integram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), mas as corporações informaram que não atenderam a ocorrência.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), responsável pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Espírito Santo, também foi questionada a respeito, mas informou que não encontrou qualquer registro de atendimento à ocorrência no sistema.

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