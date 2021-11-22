Trabalhador arrastado no ES tem alta e não quer ver vídeo de acidente

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

Daniela contou que o irmão se recupera bem, apesar de ainda sentir muitas dores e ter dificuldades para fazer atividades básicas, como ler, falar e andar. Danilo ficou internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ele teve um traumatismo craniano moderado, além de dois pulmões perfurados e chegou a ficar intubado.

"Ele está com muita dor ainda, porque a cirurgia foi recente e está difícil se locomover. Ele não se lembra do acidente, mas já contamos e, por enquanto, ele não quer ver o vídeo, mas está muito feliz e a todo tempo agradece a Deus. Ele anda com ajuda e se sente tonto ainda, pra andar, ler e olhar o celular. Ele vai se recuperar em casa, tem menos risco de infecção", disse.

Anotação de um provérbio feita por Danilo no hospital. Ele deseja ser pastor Crédito: Arquivo Pessoal

“Ele quebrou entre o ombro e o braço, e foi uma fratura grave, então precisou operar. A cirurgia começou por volta das 8 horas e terminou no início desta tarde. Ele ainda está no pós-cirúrgico, mas, a princípio, está bem", disse Daniela, logo após o procedimento do irmão.

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.

Your browser does not support the video tag.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.