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Não se lembra

Trabalhador arrastado no ES tem alta e não quer ver vídeo de acidente

Danilo Lopes Herbst recebeu alta nesta segunda-feira (22), mas ainda se sente tonto e tem dificuldades para ler e andar; ele foi internado em estado grave e chegou a ser intubado
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

22 nov 2021 às 12:21

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 12:21

Daniel Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória
Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Doze dias depois de causar espanto a moradores do Espírito Santo após se envolver em um acidente impressionante, Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22). Ele prestava serviços para uma empresa de telecomunicações em Santa Maria de Jetibá, Região Serrana do Estado, quando foi derrubado de um poste e arrastado por um caminhão no último dia 10. De acordo com a irmã, Daniela Lopes Herbst, Danilo não se lembra do acidente e não quer ver o vídeo do ocorrido.
Daniela contou que o irmão se recupera bem, apesar de ainda sentir muitas dores e ter dificuldades para fazer atividades básicas, como ler, falar e andar. Danilo ficou internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Ele teve um traumatismo craniano moderado, além de dois pulmões perfurados e chegou a ficar intubado.
"Ele está com muita dor ainda, porque a cirurgia foi recente e está difícil se locomover. Ele não se lembra do acidente, mas já contamos e, por enquanto, ele não quer ver o vídeo, mas está muito feliz e a todo tempo agradece a Deus. Ele anda com ajuda e se sente tonto ainda, pra andar, ler e olhar o celular. Ele vai se recuperar em casa, tem menos risco de infecção", disse.
Anotação feita por Danilo no hospital
Anotação de um provérbio feita por Danilo no hospital. Ele deseja ser pastor Crédito: Arquivo Pessoal
As dores, segundo Daniela, acontecem principalmente por conta da cirurgia no braço a qual Danilo foi submetido neste sábado (20), para corrigir uma fratura. O trabalhador, porém, já vem se recuperando bem desde o dia 13, quando escreveu em um papel a indicação de um versículo bíblico.
“Ele quebrou entre o ombro e o braço, e foi uma fratura grave, então precisou operar. A cirurgia começou por volta das 8 horas e terminou no início desta tarde. Ele ainda está no pós-cirúrgico, mas, a princípio, está bem", disse Daniela, logo após o procedimento do irmão.

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Demandada pela reportagem, a companhia Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá. "A empresa informa que a devida apuração da causa do acidente será realizada junto à Telemont. A Oi acrescenta ainda que está acompanhando as medidas assistenciais providenciadas pela parceira ao funcionário e à família", diz a nota da empresa.

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