Trabalhador arrastado em Santa Maria de Jetibá está em estado grave

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal

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A irmã de Danilo, Daniela Lopes Herbst, contou que ele teve um traumatismo craniano moderado, além de dois pulmões perfurados. Ela explicou que o irmão presta serviços para uma empresa de telecomunicações e fazia um reparo na caixa de telefonia e não em fiação de energia.

Daniela explicou que a empresa para a qual o irmão trabalha está em Santa Maria de Jetibá para apurar o acidente e presta apoio à família. Segundo ela, o motorista que dirigia a carreta não percebeu que havia derrubado Danilo e foi alertado sobre o acidente apenas em Domingos Martins , na altura de Pedra Azul.

Ainda de acordo com a irmã, Danilo é morador de Parajú, distrito do município de Domingos Martins. Ele trabalha na empresa há cerca de nove anos.

Demandada pela reportagem, a Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá. "A empresa informa que a devida apuração da causa do acidente será realizada junto à Telemont. A Oi acrescenta ainda que está acompanhando as medidas assistenciais providenciadas pela parceira ao funcionário e à família", esclareceu.

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.