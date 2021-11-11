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Trabalhador arrastado em Santa Maria de Jetibá está em estado grave

Segundo a irmã de Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, ele teve um traumatismo craniano e os dois pulmões perfurados após a queda
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

11 nov 2021 às 08:43

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 08:43

Daniel Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória
Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, está internado em estado grave no HEUE, em Vitória Crédito: Arquivo Pessoal
Um acidente impressionante em Santa Maria de Jetibá chamou atenção de moradores do Espírito Santo nesta quarta-feira (10). Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, foi arrastado por um caminhão após o veículo passar em uma rua da cidade e puxar fios de um poste. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e está em internado em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, em coma induzido.
A irmã de Danilo, Daniela Lopes Herbst, contou que ele teve um traumatismo craniano moderado, além de dois pulmões perfurados. Ela explicou que  o irmão presta serviços para uma empresa de telecomunicações e fazia um reparo na caixa de telefonia e não em fiação de energia.
Daniela explicou que a empresa para a qual o irmão trabalha está em Santa Maria de Jetibá para apurar o acidente e presta apoio à família. Segundo ela, o motorista que dirigia a carreta não percebeu que havia derrubado Danilo e foi alertado sobre o acidente apenas em Domingos Martins, na altura de Pedra Azul.
Ainda de acordo com a irmã, Danilo é morador de Parajú, distrito do município de Domingos Martins. Ele trabalha na empresa há cerca de nove anos.
Demandada pela reportagem, a Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá. "A empresa informa que a devida apuração da causa do acidente será realizada junto à Telemont. A Oi acrescenta ainda que está acompanhando as medidas assistenciais providenciadas pela parceira ao funcionário e à família", esclareceu.

O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, por volta das 17h30.

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