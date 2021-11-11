Câmera flagra acidente impressionante em Santa Maria de Jetibá

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Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.

De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. O estado de saúde dele não foi informado.

Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEH), em Vitória, por volta das 17h30.