Câmera flagra acidente impressionante em Santa Maria de Jetibá

Um trabalhador caiu de uma escada que estava apoiada em um poste e foi arrastado no asfalto na tarde desta quarta-feira (10), em Santa Maria de Jetibá, na Região Central Serrana do Espírito Santo. Segundo informações dos Bombeiros Voluntários do município, o acidente ocorreu na rua Herman Roelke, próximo à base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O homem não foi identificado.
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. O estado de saúde dele não foi informado.
Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HUEH), em Vitória, por volta das 17h30.
A Polícia Militar foi demandada por A Gazeta e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. A reportagem não conseguiu confirmar para qual empresa o trabalhador prestava serviço.