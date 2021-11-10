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Motociclistas feridos

Outra vez: vídeo mostra acidente em cruzamento de Cachoeiro

O local é o cruzamento entre duas avenidas movimentadas, Linha Vermelha e Jones dos Santos Neves, e acesso aos bairros IBC, Jardim América e Gilson Carone
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

10 nov 2021 às 10:41

Publicado em 10 de Novembro de 2021 às 10:41

Dois motociclistas ficaram feridos na noite desta terça-feira (9), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois que se envolveram em uma batida na Avenida Linha Vermelha. O local é conhecido por colisões.
O cruzamento onde os acidentes acontecem fica entre duas avenidas movimentadas, Linha Vermelha e Jones dos Santos Neves, e dá acesso aos bairros IBC, Jardim América e Gilson Carone.
A batida foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Os dois motociclistas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que informou que a equipe foi acionada às 19h15 e as duas vítimas foram levadas para um hospital da cidade. Um deles estava com luxação no pé.

OUTROS ACIDENTE NO LOCAL

No dia 19 de setembro, duas pessoas que estavam em uma moto ficaram feridas após uma colisão no mesmo local. Na ocasião, a batida foi entre a moto e um carro. As duas pessoas que estavam na moto foram arremessadas pelo veículo.
Em fevereiro deste ano, um motoboy morreu atingido por um veículo no mesmo local. Alexandre Marinho, de 26 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

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