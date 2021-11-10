Outra vez: vídeo mostra acidente em cruzamento de Cachoeiro

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O cruzamento onde os acidentes acontecem fica entre duas avenidas movimentadas, Linha Vermelha e Jones dos Santos Neves, e dá acesso aos bairros IBC, Jardim América e Gilson Carone.

A batida foi registrada por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial. Os dois motociclistas foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, que informou que a equipe foi acionada às 19h15 e as duas vítimas foram levadas para um hospital da cidade. Um deles estava com luxação no pé.