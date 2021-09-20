Vídeo: carro bate em moto e duas pessoas são arremessadas em Cachoeiro

O piloto de uma motocicleta e o carona ficaram feridos após serem atingidos por um carro, neste domingo (19), em um cruzamento, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O trevo requer atenção dos motoristas e é conhecido por acidentes constantes.
As imagens de uma câmera de videomonitoramento no local mostram o momento exato do acidente, em um cruzamento que dá acesso ao bairro IBC e ao Centro, pela via conhecida por Linha Vermelha.
A moto segue no sentido Centro, quando é atingida pelo carro. O veículo deveria parar e dar a preferência ao motociclista na principal, mas acaba atingindo e arremessando a dupla na moto.
As vítimas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, uma das vítimas teve alta médica. Já o outro, segue internado no pronto-socorro.
Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo não precisou de atendimento médico e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, que se recusou. No entanto, o homem apresentava sinais de embriaguez e confessou ter ingerido álcool antes de dirigir.
Ele foi encaminhado à Delegacia de Cachoeiro para tomada de providências cabíveis ao fato. A Polícia Civil foi demandada, mas ainda não respondeu se o motorista foi autuado.
Segundo informações do repórter da TV Gazeta Sul, Vinícius Rangel, que esteve no local na manhã desta segunda-feira (20), moradores contaram que o local é perigoso e os acidentes são constantes no trevo.