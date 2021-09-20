Vídeo: carro bate em moto e duas pessoas são arremessadas em Cachoeiro

Motociclistas ficam feridos ao serem arremessados por carro em Cachoeiro Crédito: Reprodução/ videomonitoramento

O piloto de uma motocicleta e o carona ficaram feridos após serem atingidos por um carro, neste domingo (19), em um cruzamento, no bairro Jardim América, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . O trevo requer atenção dos motoristas e é conhecido por acidentes constantes.

As imagens de uma câmera de videomonitoramento no local mostram o momento exato do acidente, em um cruzamento que dá acesso ao bairro IBC e ao Centro, pela via conhecida por Linha Vermelha.

A moto segue no sentido Centro, quando é atingida pelo carro. O veículo deveria parar e dar a preferência ao motociclista na principal, mas acaba atingindo e arremessando a dupla na moto.

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As vítimas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a unidade, uma das vítimas teve alta médica. Já o outro, segue internado no pronto-socorro.

Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo não precisou de atendimento médico e foi convidado a fazer o teste do bafômetro, que se recusou. No entanto, o homem apresentava sinais de embriaguez e confessou ter ingerido álcool antes de dirigir.

Ele foi encaminhado à Delegacia de Cachoeiro para tomada de providências cabíveis ao fato. A Polícia Civil foi demandada, mas ainda não respondeu se o motorista foi autuado.