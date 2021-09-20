Consumidor cai em pegadinha do preço baixo em sites e apps estrangeiros

Cuidados que devemos ter ao comprar em sites estrangeiros Crédito: Pexels

O consumidor brasileiro tem comprado cada vez mais em sites e aplicativos estrangeiros, principalmente dos que enviam produtos fabricados na China, na Índia, entre outros países da Ásia. São opções interessantes para quem procura eletrônicos, itens de decoração e vestuário, por exemplo. Mesmo com o dólar alto, esses e-commerce costumam fazer promoções tentadoras e até mesmo oferecer mercadorias que não estão disponíveis por aqui.

Porém nem tudo são flores. O preço baixo, por exemplo, pode ser uma pegadinha para entrega de itens sem qualidade, contrabandeados ou mesmo piratas.

Segundo o Procon-ES, no ano de 2019 foram 858 atendimentos relacionados a esse tipo de compras. Em 2021, até agora, o número chega a 541 queixas de clientes capixabas. Entre os principais problemas enfrentados pelos consumidores estão: a não entrega do produto ou demora, vício de qualidade (defeito) e cancelamento da compra.

O diretor-presidente do Procon-ES, Rogério Athayde, explica que, apesar de os sites estrangeiros parecerem vantajosos, é bom que o comprador saiba que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica a outros territórios, com exceção dos sites que tenham representantes oficiais no Brasil ou quando os produtos forem importados por uma empresa estabelecida em solo nacional.

“Para garantir a segurança da transação nas compras realizadas em sites estrangeiros é recomendável atenção ainda maior para evitar prejuízos, como comprar em sites confiáveis e com boa reputação; desconfiar de preços muito abaixo do mercado e forma de pagamento exclusiva por boleto bancário; ficar atento à modalidade de postagem contratada, pois alguns tipos de envio postal não contemplam o seguro e o rastreamento da encomenda ou possuem uma rastreabilidade limitada”, ressaltou.

CASO SHOPEE

Em São Paulo, o Procon autuou a Shopee, no começo do mês, por preços abaixo do normal na mega promoção “09.09”. A campanha de TV viralizou por ofertas de produtos com preços irreais e chamou a atenção de órgãos de defesa do consumidor, reacendendo a discussão sobre os valores praticados por esses sites.

Um tênis da Nike, por exemplo, foi comercializado nessa promoção por R$ 35, sendo que em sites de material esportivos brasileiros, o mesmo modelo custa na faixa dos R$ 380.

“A plataforma deverá explicar sobre eventuais produtos contrabandeados ou falsificados que foram vendidos aos consumidores. A partir dessa notificação eles ficam cientes de que é possível que eles sejam responsabilizados como participantes da venda desse tipo de produto”, afirmou em nota o diretor do Procon/SP, Fernando Capez.

O Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) também se posicionou através de seu advogado, Igor Marchetti, dizendo que os preços dos itens da promoção estavam muito abaixo do valor praticado nas lojas oficiais das marcas, o que levantava suspeitas de serem falsificações.

Caso for confirmada pirataria e contrabando, sua venda constitui crime com base no artigo 175 do código penal, com penas que podem ser de seis meses até dois anos e multa. Ainda de acordo com Marchetti, a Shopee e o vendedor são responsáveis solidariamente pelos danos causados aos consumidores, caso haja ilegalidades nas mercadorias.

Quais principais cuidados devemos ter ao fazer compras em sites estrangeiros