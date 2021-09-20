Vídeo: motorista perde o controle e carro capota em ponte de Guarapari

Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento de um acidente, na noite deste domingo (19), em Guarapari. O motorista perdeu o controle do carro ainda na ponte e bateu no meio-fio. Depois, a parte traseira do veículo atingiu o canteiro central da pista. Com o impacto, o carro acabou capotando.
O acidente aconteceu por volta das 20h, na descida da ponte que dá acesso a Guarapari, no sentido Centro. Testemunhas contaram que o motorista do carro ficou ferido e foi levado consciente para Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Guarapari.
O trânsito ficou parcialmente interditado, mas foi liberado ainda durante a noite.
Com informações da TV Gazeta