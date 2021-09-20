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Balneário de Carapebus

Jovem morre após ser cortado com caco de vidro durante briga na Serra

O corte atingiu uma artéria da perna da vítima, que perdeu muito sangue e não resistiu. Leonardo Rafael Gomes teria tentado defender a filha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2021 às 08:27

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 08:27

Leonardo Rafael Gomes, de 21 anos, morreu ferido por garrafa de vidro em briga
Leonardo Rafael Gomes, de 21 anos, morreu ferido por garrafa de vidro em briga Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem de 21 anos morreu após ser atingido com golpes de garrafa em Praia de Carapebus, na Serra, na Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima, Leonardo Rafael Gomes, ficou ferida após uma briga de família.
Leonardo teve um corte profundo na coxa direita ferida e a artéria femoral foi atingida.
Ele sangrou muito e morreu após dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, no mesmo município.
Os cacos de vidro também feriram a perna esquerda dele.

CONFUSÃO POR CAUSA DE MÚSICA

De acordo com uma vendedora de 53 anos que presenciou a briga, tudo começou porque uma adolescente de 15 anos, que está grávida de três meses é esposa do agressor e cunhada da vítima, não gostou de uma música que estava tocando na casa de Leonardo.
Revoltada, ela começou a agredir as pessoas e chamou o marido, que também agrediu todos que estavam no local.
No meio da confusão, a filha de Leonardo, uma menina de um ano e seis meses, foi atingida com um soco.
"Ela achou que a música era para provocá-la. Ele não merecia isso. Estava só estava defendo a filha. Não sei nem como eu não fui cortada. É uma tragédia", contou.
A esposa de Leonardo, uma adolescente de 17 anos que é irmã da adolescente de 15 anos que começou a confusão, disse que a irmã surtou por causa da letra da música.
Depois que a filha foi machucada, Leonardo chegou ao bairro e foi tirar satisfação com o cunhado.
"Ele caiu no chão, eu segurei a cabeça dele e ele disse que estava bem e depois ele desmaiou. Eu falei pra ele não ir, mas não teve jeito. Tentaram fazer os primeiros socorros, mas ele se foi e eu não sei o que vou falar pra minha filha. Eu falo que ele foi viajar porque ela era muito grudada nele. A única coisa que eu quero é justiça porque ele não merecia nisso", disse.
A adolescente o marido fugiram.
A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Até o momento nenhum suspeito foi detido e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada", disse.
A PC informou ainda que o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser liberado para os familiares e para ser feito o exame cadavérico, que apontará a causa da morte. Quem tiver informações sobre o crime, pode enviar através do Disque-denúncia 181. 
"A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", completou.
Com informações de Daniela Carla, da TV Gazeta

Atualização

20/09/2021 - 12:10
Após a publicação da reportagem, a TV Gazeta foi ao local e apurou novas informações sobre a dinâmica do crime, que envolveu uma briga de família. O texto foi atualizado. 

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