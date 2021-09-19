Homem é baleado no rosto após reagir a assalto em Colatina

Um homem, identificado como Wagner Andrade de Mourão, foi baleado no rosto após se negar a entregar o celular durante um assalto. O crime ocorreu por volta das 16h20 deste domingo (19), no bairro Bela Vista, em Colatina. A vítima foi socorrida por uma mulher que passava na rua e levada ao hospital.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela unidade de saúde. A vítima informou aos policiais que estava andando na rua que dá acesso ao bairro, quando foi surpreendido por uma pessoa armada, que anunciou o assalto pedindo o seu celular. Wagner se negou a entregar e o assaltante fez um disparo, acertando seu rosto na altura dos olhos e em seguida roubou o aparelho.
O caso foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina. Procurada pela reportagem, a assessoria da Polícia Civil ainda não se manifestou para mais informações. Assim que apresentar um posicionamento, este texto será atualizado.