Insegurança

Homem é baleado no rosto após reagir a assalto em Colatina

Wagner Andrade de Mourão se negou a entregar o celular durante a abordagem do assaltante no momento em que passava pelo bairro Bela Vista
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

19 set 2021 às 20:16

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 20:16

Departamento de Polícia Judiciária ou Delegacia Regional de Colatina
Investigação deve ser conduzida no Departamento de Polícia Judiciária de Colatina
Um homem, identificado como Wagner Andrade de Mourão, foi baleado no rosto após se negar a entregar o celular durante um assalto. O crime ocorreu por volta das 16h20 deste domingo (19), no bairro Bela Vista, em Colatina. A vítima foi socorrida por uma mulher que passava na rua e levada ao hospital.
Uma equipe da Polícia Militar foi acionada pela unidade de saúde. A vítima informou aos policiais  que estava andando na rua que dá acesso ao bairro, quando foi surpreendido por uma pessoa armada, que anunciou o assalto pedindo o seu celular. Wagner se negou a entregar e o assaltante fez um disparo, acertando seu rosto na altura dos olhos e em seguida roubou o aparelho.
O caso foi encaminhado para o Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Colatina. Procurada pela reportagem, a assessoria da Polícia Civil ainda não se manifestou para mais informações.  Assim que apresentar um posicionamento, este texto será atualizado.

