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Carapina

Criminosos se passam por pacientes para fazer assalto em UPA da Serra

Prefeitura da Serra informou que os suspeitos aproveitaram o momento que vigilante da unidade fazia ronda para anunciar o assalto
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2021 às 11:31

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 11:31

Feridos foram socorridos para Upa de Carapina
Pessoas que aguardavam atendimento na UPA de Carapina foram assaltadas durante a madrugada Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
Três criminosos se passaram por acompanhantes de pacientes para cometer um assalto na madrugada deste domingo (19) na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra. Eles roubaram pertences de pessoas que aguardavam atendimento no local.
Segundo informações da Secretaria de Saúde do município, o crime aconteceu por volta das 4 h da manhã. Os três homens chegaram na unidade e ficaram na sala de espera.
No momento em que o vigilante da UPA saiu para fazer a ronda, os suspeitos renderam as pessoas no local e anunciaram o assalto. As vítimas tiveram pertences levados e os criminosos fugiram. Nenhum equipamento da unidade foi roubado.
Um boletim de ocorrência foi registrado e imagens das câmeras de videomonitoramento foram passadas para a Polícia Civil. A Prefeitura da Serra não informou se os funcionários da UPA também foram assaltados.
A Polícia Civil foi procurada, mas não se manifestou até a publicação da reportagem. 

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