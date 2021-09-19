Criminosos se passam por pacientes para fazer assalto em UPA da Serra

Pessoas que aguardavam atendimento na UPA de Carapina foram assaltadas durante a madrugada Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Três criminosos se passaram por acompanhantes de pacientes para cometer um assalto na madrugada deste domingo (19) na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Carapina, na Serra . Eles roubaram pertences de pessoas que aguardavam atendimento no local.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do município, o crime aconteceu por volta das 4 h da manhã. Os três homens chegaram na unidade e ficaram na sala de espera.

No momento em que o vigilante da UPA saiu para fazer a ronda, os suspeitos renderam as pessoas no local e anunciaram o assalto. As vítimas tiveram pertences levados e os criminosos fugiram. Nenhum equipamento da unidade foi roubado.

Um boletim de ocorrência foi registrado e imagens das câmeras de videomonitoramento foram passadas para a Polícia Civil. A Prefeitura da Serra não informou se os funcionários da UPA também foram assaltados.