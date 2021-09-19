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José de Anchieta

Seis pessoas são baleadas durante Baile do Mandela, na Serra

Uma das vítimas é uma mulher que está grávida de dois meses; jovens foram socorridos e levados para hospitais da Grande Vitória e passam bem

Publicado em 

19 set 2021 às 10:27

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 10:27

Praça do bairro José de Anchieta, na Serra. Tiroteiro no bairro deixou seis pessoas feridas
Praça do bairro José de Anchieta, na Serra. Tiroteiro no bairro deixou seis pessoas feridas Crédito: Any Cometti/TV Gazeta
Seis pessoas, uma delas grávida de dois meses, foram baleadas durante uma festa clandestina do Baile do Mandela na madrugada deste domingo (19) no bairro José de Anchieta III, na Serra. Elas estão internadas em hospitais da Grande Vitória.
De acordo com o relato das vítimas à Polícia Militar, elas estavam na festa quando um tiroteio começou no meio da rua. Houve correria e pânico no local. 
Ao perceber que haviam sido baleadas, elas pediram ajuda de outras pessoas que estavam no baile. Cinco vítimas- quatro mulheres e um homem, sendo dois adolescentes- foram encaminhadas para o UPA de Carapina, Serra. Elas foram transferidas para o hospital São Lucas e, segundo a polícia, não corriam risco de morte. 
Já a mulher grávida foi socorrida para o Hospital Jayme dos Santos Neves. Ela foi atingida com um tiro no abdômen. Não há informações sobre o estado de saúde dela. 
A Polícia Militar foi acionada pela reportagem, mas não se manifestou até a publicação da reportagem. 

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