Cariacica

Homem é preso após jogar óleo quente na esposa em Cariacica

Vítima ficou com o rosto e o pescoço queimados. O suspeito alegou que estava cozinhando e óleo caiu acidentalmente na companheira. Ele foi preso em flagrante por lesão corporal
Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

18 set 2021 às 18:40

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 18:40

Homem é preso por suspeita de abusar de enteada de 13 anos em Viana
Delegacia de Plantão Especial da Mulher da Região Metropolitana (PEM), que atendeu a ocorrência Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Uma mulher teve o rosto queimado por óleo quente pelo companheiro na madrugada deste sábado (18), na casa onde o casal morava no bairro Aparecida, em Cariacica. De acordo com a Polícia Militar, que foi acionada pelos vizinhos para atender uma ocorrência de briga doméstica, ao chegar no local,  a mulher estava na rua, chorando.
Questionada, a vítima relatou que o esposo havia jogado óleo quente em seu rosto durante uma discussão entre eles. Ela teve ferimentos na cabeça e no pescoço.
A Polícia Militar encontrou o suspeito na região. Aos policiais, ele disse que estava cozinhando e que a esposa teria entrado na casa brigando com outras duas pessoas, que ele não conhecia. O acusado alega que, neste momento, o óleo acabou caindo nela acidentalmente.
A mulher foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Lage. Não há informação sobre o estado de saúde dela. O homem foi levado para o Plantão Especializado da Mulher. A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal, injúria e ameaça. Ele foi preso e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

