Mulher é morta a facadas pelo companheiro em São Gabriel da Palha

Paula Almeida da Silva Chiabai, de 43 anos, foi assassinada em São Gabriel da Palha Crédito: Redes Sociais

Uma mulher foi assassinada a facadas no bairro Santa Cecília, em São Gabriel da Palha , no Noroeste do Espírito Santo , na noite desta quarta-feira (26). Um homem de 39 anos, companheiro da vítima — identificada como Paula Almeida da Silva Chiabai, de 43 anos — foi preso na manhã desta quinta-feira (26) após se apresentar à polícia e confessar o feminicídio. O nome do suspeito não foi informado.

Segundo o delegado Rafael Caliman, responsável pelo caso, as investigações mostraram que o casal iniciou uma discussão em um espetinho na cidade, na noite desta quarta-feira.

O suspeito relatou à polícia que, durante a confusão, acabou deixando o celular na mesa em que ele estava com Paula e ela levou o aparelho para casa. Apesar de serem companheiros, os dois viviam em casas diferentes. Quando deu falta do telefone, o homem à residência da vítima para buscá-lo.

De acordo com o delegado, o suspeito contou que a briga entre o casal continuou na casa de sua companheira e que, em certo momento, Paula pegou uma faca e colocou em seu pescoço, dizendo que o mataria. A vítima, segundo relato do homem, teria desferido golpes no braço no peito dele. À polícia, o companheiro da mulher disse que conseguiu pegar a faca que estava com ela e acabou cometendo o crime.

Mulher foi morta com golpes de faca dentro da própria casa Crédito: Polícia Civil/ Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, o homem se apresentou na sede da 3ª Companhia do 2º Batalhão da Polícia Militar, de onde foi conduzido para um hospital e, em seguida, foi encaminhado à Delegacia de São Gabriel da Palha.

O delegado Rafael Caliman explicou que testemunhas contaram à polícia que, depois da briga, o homem ficou furioso e chegou a dizer que mataria a companheira. “O relacionamento dos dois, ao que tudo indica, era meio conturbado e marcado por discussões e brigas”, disse.