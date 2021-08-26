Aos 15 anos, apontado como autor de 4 assassinatos é detido em Vitória

Um adolescente de 15 anos, apontado como suspeito de ser o autor de um homicídio e duas tentativas de assassinato na pedreira do bairro Joana D'Arc, no dia 4 de dezembro de 2020, além dos últimos três homicídios registrados na pracinha de Itararé, também em Vitória, foi apreendido na manhã desta quinta-feira (26).
O suspeito foi localizado no bairro Andorinhas e apreendido após uma ação integrada entre a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e Guarda Municipal de Vitória (GMV).
De acordo com o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o Coronel Alexandre Ramalho, o jovem entrou no mundo do crime se envolvendo com tráfico de entorpecentes aos 12 anos de idade.
"Hoje ele confessa que, em dezembro de 2020, cometeu o primeiro homicídio. Do dia 8 de julho deste ano até o dia 22 de agosto, cometeu mais 3 assassinatos", detalhou.
Segundo a polícia, o homicídio ocorrido em dezembro do ano passado foi em uma pedreira, localizada no bairro Joana D'arc, em Vitória. Os outros três, ocorridos este ano, foram no bairro Itararé. Equipes da Polícia Civil informaram em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (26) que as tentativas de apreender o menor aconteceram deste a última segunda.
"Ele se escondia, pois tinha conhecimento da área. Pedimos ajuda da Guarda Municipal de Vitória, que conseguiu passar despercebida e fez a apreensão dele na manhã desta quinta-feira (26) em Andorinhas", informou.
Ainda em coletiva, a polícia informou que, em depoimento, o jovem confessou que planejava o quinto homicídio para este domingo (29). "Ele sempre agia da mesma forma. Chegava de bicicleta, com mochila de entrega de lanches. Ele começou no mundo do crime em posições de entrada como olheiro, fogueteiro, até se tornar executor", disse.