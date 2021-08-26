Homem leva seis tiros ao sair de casa em Vitória

Um homem de 34 anos foi baleado em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (26). O crime aconteceu na Escadaria Maria Pereira Romão, no bairro Caratoíra, no acesso pelo local conhecido como "volta do Rabaioli". A vítima foi atingida por seis tiros. Ele foi socorrido ainda consciente e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.
De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, o homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, saiu de casa por volta das 2h e bebia ao lado da escadaria. Um Ford Ecosport prata se aproximou de onde a vítima estava e de dentro dele, homens armados abriram fogo em direção a ele.
Muitas marcas de tiros ficaram nas paredes e outros locais próximos ao local do crime. Cápsulas e também projéteis foram encontrados no ponto onde o homem foi socorrido
Familiares contaram para a polícia que o homem tem histórico de violência, problemas com álcool, drogas, e ainda possui passagens pelos crimes de ameaça e na Lei Maria da Penha. Até o momento, não há informações sobre a motivação e ninguém foi preso.
A reportagem acionou a Polícia Militar e Polícia Civil para mais informações sobre o caso. A matéria será atualizada com as respostas.
Com informações de Kaique Dias, da TV Gazeta