Homem leva seis tiros ao sair de casa em Vitória

Na escadaria onde a vítima estava ficaram as marcas de sangue do homem baleado com 6 disparos Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

Um homem de 34 anos foi baleado em Vitória, na madrugada desta quinta-feira (26). O crime aconteceu na Escadaria Maria Pereira Romão, no bairro Caratoíra, no acesso pelo local conhecido como "volta do Rabaioli". A vítima foi atingida por seis tiros. Ele foi socorrido ainda consciente e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, o antigo São Lucas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

De acordo com informações obtidas pela TV Gazeta, o homem, que não teve o nome divulgado pela polícia, saiu de casa por volta das 2h e bebia ao lado da escadaria. Um Ford Ecosport prata se aproximou de onde a vítima estava e de dentro dele, homens armados abriram fogo em direção a ele.

Muitas marcas de tiros ficaram nas paredes e outros locais próximos ao local do crime. Cápsulas e também projéteis foram encontrados no ponto onde o homem foi socorrido

No local do crime foram recolhidos projéteis disparados contra o homem de 34 anos Crédito: Kaique Dias/TV Gazeta

Familiares contaram para a polícia que o homem tem histórico de violência, problemas com álcool, drogas, e ainda possui passagens pelos crimes de ameaça e na Lei Maria da Penha. Até o momento, não há informações sobre a motivação e ninguém foi preso.

A reportagem acionou a Polícia Militar Polícia Civil para mais informações sobre o caso. A matéria será atualizada com as respostas.