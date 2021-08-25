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Polícia foi acionada

Homem é espancado e amarrado a poste em Ilha das Caieiras, Vitória

Fato ocorreu na manhã desta quarta (25). Segundo a PM, testemunhas contaram que ele estaria sendo acusado na região de matar a esposa, mas o nome dele não consta em registros policiais
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 ago 2021 às 19:19

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 19:19

Data: 19/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Militar do ES - Editoria: Cidades - Foto: Fernando Madeira - GZ
Viaturas da Polícia Militar do ES Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 31 anos foi espancado e amarrado a um poste por populares no bairro Ilha das Caieiras, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, testemunhas afirmaram que ele estaria sendo acusado por indivíduos da região de matar a própria esposa. A identidade dele não foi divulgada pela polícia.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil confirmou que, na última segunda-feira (23), uma mulher morreu no Pronto Atendimento (PA) de São Pedro, em Vitória.  Na ocasião, ela foi socorrida pelo marido, que alegou que a esposa havia tido um mal súbito. Na unidade de saúde, a equipe médica constatou o óbito. 
Segundo a PC, o procedimento será encaminhado ao Departamento Especializado de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), que vai definir se haverá instauração de inquérito caso seja constatada morte violenta. A mulher não teve o nome e idade confirmados pela polícia, mas o corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) da Capital, para ser feito o exame cadavérico.
Em nota, a PM informou à reportagem de A Gazeta que, ao consultar o nome do homem espancado nos registros policiais, nada foi encontrado. Ele não soube informar à polícia quem foram os agressores. O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.

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