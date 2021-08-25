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Bairro Novo Brasil

Jovem é assassinado com mais de 20 tiros em Cariacica

O corpo de Matheus Ferreira da Vitória, de 21 anos, foi encontrado em uma região de mata do bairro Novo Brasil, em Cariacica, horas após um tiroteio

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2021 às 13:49
Mateus Ferreira da Vitória foi morto a tiros em Cariacica
Mateus Ferreira da Vitória foi morto a tiros em Cariacica Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um jovem foi morto com mais de 20 tiros nesta terça-feira (24), no bairro Novo Brasil, em Cariacica. A vítima foi identificada como Mateus Ferreira da Vitória, de 21 anos. Segundo informações da TV Gazeta, o corpo dele foi encontrado em uma região de mata, horas depois de um tiroteio. O local é de difícil acesso.
Próximo ao corpo, a perícia da Polícia Civil encontrou munições usadas e munições que ainda estavam intactas. O pai de Matheus esteve no local do crime e falou que seu filho morava no bairro Boa Vista junto com a mãe. Ele contou que não sabe o motivo de o filho ter sido morto.
Polícia Militar informou que foi acionada por uma pessoa que relatou ter encontrado o corpo em uma área de fazenda do bairro. Segundo a corporação, nenhum suspeito foi localizado e a ocorrência foi entregue para a Polícia Civil, para investigação.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta

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