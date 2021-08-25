Jovem é assassinado com mais de 20 tiros em Cariacica

Um jovem foi morto com mais de 20 tiros nesta terça-feira (24), no bairro Novo Brasil, em Cariacica. A vítima foi identificada como Mateus Ferreira da Vitória, de 21 anos. Segundo informações da TV Gazeta, o corpo dele foi encontrado em uma região de mata, horas depois de um tiroteio. O local é de difícil acesso.
Próximo ao corpo, a perícia da Polícia Civil encontrou munições usadas e munições que ainda estavam intactas. O pai de Matheus esteve no local do crime e falou que seu filho morava no bairro Boa Vista junto com a mãe. Ele contou que não sabe o motivo de o filho ter sido morto.
A Polícia Militar informou que foi acionada por uma pessoa que relatou ter encontrado o corpo em uma área de fazenda do bairro. Segundo a corporação, nenhum suspeito foi localizado e a ocorrência foi entregue para a Polícia Civil, para investigação.
Com informações de André Falcão, da TV Gazeta