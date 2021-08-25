Assaltantes roubam celulares e trancam vítimas dentro de banheiro em Cariacica

Três pessoas foram trancadas em um banheiro durante um assalto a um estabelecimento que faz vistoria de veículos na Rua Bom Pastor, em Campo Grande, Cariacica, na tarde desta terça-feira (24).
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por um homem que informou que, junto de seu funcionário e de sua esposa, havia sido rendido e trancado em um banheiro por dois indivíduos armados, que invadiram seu estabelecimento comercial.
Os criminosos fugiram em seguida levando quatro aparelhos celulares. Ainda de acordo com a PM, buscas foram realizadas por toda a região, porém nenhum suspeito foi localizado no momento do fato.
O QUE DIZ A POLÍCIA CIVIL
A Polícia Civil informa que o caso está sob investigação do 16º Distrito Policial de Cariacica e, até o momento, não houve detidos.
A PCES destaca que a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.