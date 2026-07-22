Vitamina C previne gripe e resfriados? Entenda

Com a chegada dos meses mais frios e o aumento dos casos de doenças respiratórias, muitas pessoas recorrem à vitamina C na tentativa de evitar a gripe. Mas, apesar da popularidade da suplementação, as evidências científicas mostram que o nutriente não é capaz de impedir a infecção pelo vírus influenza.





Segundo a médica geriatra Fernanda Sperandio, da MedSênior, a vitamina C é essencial para o funcionamento do organismo, mas seu papel costuma ser superestimado quando o assunto é prevenção da gripe.





"A vitamina C participa do funcionamento do sistema imunológico, atua como antioxidante e também contribui para a formação do colágeno e a absorção do ferro. No entanto, ela não deve ser encarada como uma substância capaz de impedir infecções por si só", diz a médica.