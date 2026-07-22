Vitamina C previne gripe e resfriados? Entenda

Com a chegada dos meses mais frios e o aumento dos casos de doenças respiratórias, muitas pessoas recorrem à vitamina C na tentativa de evitar a gripe. Mas, apesar da popularidade da suplementação, as evidências científicas mostram que o nutriente não é capaz de impedir a infecção pelo vírus influenza.
Segundo a médica geriatra Fernanda Sperandio, da MedSênior, a vitamina C é essencial para o funcionamento do organismo, mas seu papel costuma ser superestimado quando o assunto é prevenção da gripe.
"A vitamina C participa do funcionamento do sistema imunológico, atua como antioxidante e também contribui para a formação do colágeno e a absorção do ferro. No entanto, ela não deve ser encarada como uma substância capaz de impedir infecções por si só", diz a médica.
O que é a gripe?
A gripe é uma infecção respiratória causada pelos vírus influenza. Diferentemente do resfriado comum, ela costuma surgir de forma repentina e provocar sintomas mais intensos, como febre alta, dores no corpo, dor de cabeça, fadiga e tosse.
O médico Luan Lessa, da Bluzz Saúde, reforça que as únicas medidas comprovadamente eficazes para prevenir a gripe são a vacinação e os cuidados para evitar a transmissão do vírus. "E evitar o contato com pessoas que apresentam sintomas respiratórios".
Em alguns grupos, como idosos, crianças pequenas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, a doença pode evoluir para complicações graves, como pneumonia e necessidade de internação.
Embora gripe e resfriado apresentem sintomas parecidos, eles não são a mesma doença. "O resfriado pode ser provocado por diferentes vírus, enquanto a gripe é causada principalmente pelo influenza e costuma provocar manifestações mais intensas, especialmente febre e mal-estar", diz Luan.
Qual é a função da vitamina C?
A vitamina C, também chamada de ácido ascórbico, é um nutriente essencial para o funcionamento do organismo. Como o corpo humano não consegue produzi-la, ela precisa ser obtida por meio da alimentação ou, quando indicado, por suplementação.
Ela participa da formação do colágeno, da cicatrização, da absorção do ferro de origem vegetal e do funcionamento adequado do sistema imunológico, além de atuar como antioxidante, protegendo as células contra os danos provocados pelos radicais livres.
Entre suas principais funções estão:
fortalecer o funcionamento das células de defesa;
atuar como antioxidante, protegendo as células contra os radicais livres;
participar da produção de colágeno, importante para pele, vasos sanguíneos, ossos e cartilagens;
facilitar a absorção do ferro de origem vegetal;
contribuir para a cicatrização.
Mesmo com a atuação no fortalecimento do sistema imunológico, não há comprovação científica que a suplementação de Vitamina C ajuda a prevenir a gripe.
O mais importante para prevenir a gripe continua sendo a vacinação anual, além de medidas como higiene frequente das mãos, boa ventilação dos ambientes e evitar contato próximo com pessoas doentes
Fernanda Sperandio, médica geriatra
Em relação aos sintomas, alguns estudos sugerem que pessoas que já fazem uso regular de vitamina C podem apresentar uma redução discreta na duração do resfriado comum, mas esse benefício costuma ser pequeno e não justifica o uso indiscriminado de suplementos. Após o início dos sintomas, começar a tomar vitamina C geralmente não altera de forma relevante a evolução da gripe.
Onde encontrar vitamina C?
Entre os alimentos ricos no nutriente estão: acerola; goiaba; laranja; limão; tangerina; kiwi; morango; mamão; pimentão; brócolis; couve e tomate.
Para a maior parte da população, uma alimentação equilibrada fornece toda a vitamina C necessária. Mas, em outros casos, há a necessidade de suplementar a vitamina.
Segundo os médicos, a suplementação costuma ser indicada apenas em situações específicas, como deficiência comprovada, alimentação muito restrita ou condições clínicas avaliadas por um profissional de saúde.
A necessidade diária gira em torno de 50 a 100 miligramas, algo que uma única laranja praticamente supre essa quantidade. Muitos suplementos efervescentes comercializados possuem entre cinco e dez vezes a recomendação diária
Luan Lessa, médico
Embora seja considerada segura nas doses recomendadas, o consumo excessivo pode provocar diarreia, desconforto gastrointestinal e aumentar o risco de formação de cálculos renais em pessoas predispostas.
O que acontece quando falta vitamina C?
A deficiência prolongada da vitamina pode causar escorbuto, doença atualmente rara, mas ainda encontrada em pessoas com alimentação muito inadequada ou em casos de desnutrição.
Os principais sinais incluem fadiga, fraqueza, sangramento nas gengivas, dificuldade de cicatrização, hematomas frequentes, dores nas articulações e alterações na pele. Nos casos mais graves, também podem ocorrer anemia e comprometimento dos vasos sanguíneos.
Para os especialistas, a melhor estratégia continua sendo manter uma alimentação equilibrada, manter a vacinação contra a gripe em dia e recorrer à suplementação apenas quando houver indicação médica.