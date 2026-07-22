Fãs de Deolane Bezerra fazem ato na avenida Paulista e pedem liberdade da influenciadora

Apoiadores de Deolane Bezerra se reuniram na noite desta terça-feira (21), na avenida Paulista, em São Paulo, para pedir a liberdade da influenciadora, presa preventivamente desde maio.
Com cartazes, orações e palavras de ordem, os fãs participaram de um ato convocado pela mãe da advogada, Solange Bezerra, e por outros familiares, em mais uma mobilização pública em defesa da ex-Fazenda.
Embora tenha incentivado a manifestação, a família não compareceu ao local. Pelas redes sociais, Solange compartilhou imagens do protesto e agradeceu o apoio dos fãs. "Obrigada a todos. Não consegui ir, mas sintam-se abraçados", escreveu em uma publicação no Instagram. As irmãs de Deolane também divulgaram registros do ato e explicaram o motivo da ausência.
"Estamos abaladas, não iríamos aguentar provocações. Estamos tentando preservar a nossa paz", afirmou uma das irmãs da influenciadora em vídeo publicado nas redes sociais. Em outro registro, compartilhado pelo cabeleireiro Rogério Camargo, os manifestantes aparecem entoando o coro: "STJ, solta a Deolane".
A manifestação ocorre três dias após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitar, por unanimidade, um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora.
E a irmã da Deolane, que convocou uma manifestação, divulgou, mandou fazer até camisas… No fim, meia dúzia de trouxas ficou na Paulista passando vergonha. A manifestação flopou, as irmãs nem apareceram por lá, e a Dayane foi aos stories dar uma desculpa esfarrapada. Kkkk pic.twitter.com/Q1sW2gWk8M— kah (@kabiscoiteira) July 22, 2026
Segundo o G1, a relatora do caso, desembargadora Renata Cantello, entendeu que os questionamentos apresentados pela defesa e pela OAB-SP representam apenas "meras insatisfações com a rigidez natural do regime de reclusão e questões de gestão administrativa interna", sem apontar ilegalidades capazes de justificar a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar.
Na decisão, a magistrada também destacou que Deolane está com a inscrição na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) suspensa desde que foi presa. Conforme a desembargadora, essa condição impede que a influenciadora tenha acesso às prerrogativas destinadas a advogados em atividade.
Deolane Bezerra está presa preventivamente desde 21 de maio, quando foi alvo da Operação Vérnix. O Ministério Público a acusa de organização criminosa e lavagem de dinheiro, sob a suspeita de movimentar recursos para integrantes do PCC (Primeiro Comando da Capital), incluindo familiares de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola. A influenciadora nega qualquer vínculo com a facção.
pqp morrendo com a manifestação dos fãs da Deolane na Paulista pic.twitter.com/gkaZbG0jrf— theu (@theusyisarider) July 21, 2026