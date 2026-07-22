Fãs de Deolane Bezerra fazem ato na avenida Paulista e pedem liberdade da influenciadora

Apoiadores de Deolane Bezerra se reuniram na noite desta terça-feira (21), na avenida Paulista, em São Paulo, para pedir a liberdade da influenciadora, presa preventivamente desde maio.





Com cartazes, orações e palavras de ordem, os fãs participaram de um ato convocado pela mãe da advogada, Solange Bezerra, e por outros familiares, em mais uma mobilização pública em defesa da ex-Fazenda.





Embora tenha incentivado a manifestação, a família não compareceu ao local. Pelas redes sociais, Solange compartilhou imagens do protesto e agradeceu o apoio dos fãs. "Obrigada a todos. Não consegui ir, mas sintam-se abraçados", escreveu em uma publicação no Instagram. As irmãs de Deolane também divulgaram registros do ato e explicaram o motivo da ausência.





"Estamos abaladas, não iríamos aguentar provocações. Estamos tentando preservar a nossa paz", afirmou uma das irmãs da influenciadora em vídeo publicado nas redes sociais. Em outro registro, compartilhado pelo cabeleireiro Rogério Camargo, os manifestantes aparecem entoando o coro: "STJ, solta a Deolane".





A manifestação ocorre três dias após o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) rejeitar, por unanimidade, um novo pedido de habeas corpus apresentado pela defesa da influenciadora.