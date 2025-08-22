Se cuida

8 frutas ricas em vitamina C e os benefícios

Elas melhoram a saúde da pele, protegem o coração, estimulam o funcionamento intestinal e fortalecem as defesas do organismo

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 16:25

A vitamina C é essencial para o organismo e pode ser obtida por meio de diversas fontes alimentares Crédito: Imagem: monticello | Shutterstock

A vitamina C é um micronutriente essencial para o nosso organismo, que não consegue produzi-la e, por isso, precisa estar presente na alimentação. Quando pensamos em frutas ricas nessa vitamina, lembramos de imediato da laranja, do limão e da tangerina. No entanto, há frutas com teores ainda mais elevados de vitamina C, que muitas vezes nem nos vêm à mente ou permanecem desconhecidas em razão de sua regionalidade. A seguir, confira algumas delas!

Frutas ricas em vitamina C

Acerola: um fruto pequeno, geralmente vermelho, e com sabor ácido, a acerola tem cerca de 1505 mg de vitamina C a cada 100 g, conforme dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA). A quantidade é superior a frutos conhecidos por serem ricos no nutriente, como laranja — 47,3 — limão — 129 — e tangerina — 48,8.

Embora possam existir pequenas variações relacionadas à variedade ou ao grau de maturação, outras frutas também se destacam por serem ricas em vitamina C. Alguns exemplos, ainda de acordo com informações da TBCA, incluem:

Caju: 257 mg por 100 g; Goiaba: 89,9 mg por 100 g; Kiwi: 70,8 mg por 100 g; Morango: 69,8 mg por 100 g; Mamão: formosa 78,5 papaia 81,4 por 100 g; Manga: palmer 65,5 haden 17,4 por 100 g;

Camu-camu: pesquisas científicas acrescentam ainda à lista o camu-camu, fruto típico da Amazônia, pequeno, arredondado e de cor roxa-avermelhada, semelhante à cereja quando maduro e de sabor extremamente ácido. Segundo o estudo “Aromatic and nutritional profile of an Amazonian autochthonous species, Caramuri Pouteria elegans (A.DC.) Baehni” , publicado no Journal of Food Properties , essa fruta apresenta 143,08 mg de vitamina C a cada 100 g.

Benefícios da vitamina C para saúde

Para além da alta concentração de vitamina C, essas frutas oferecem um conjunto de nutrientes que potencializam seus efeitos no organismo. Nesse sentido, o Prof. Dr. Durval Ribas Filho — médico nutrólogo, Fellow da The Obesity Society – TOS (EUA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN) — ressalta:

“Geralmente essas frutas combinam vitamina C com antioxidantes, fibras e minerais, criando um efeito sinérgico para melhorar a saúde da pele, proteger o coração, estimular o funcionamento intestinal e fortalecer as defesas do organismo. Por isso devem fazer parte da nossa dieta sempre, para que o sistema imunológico esteja preparado para possíveis infecções, como gripes e resfriados. Estudos mostram que, para quem consome vitamina C regularmente, os sintomas destas enfermidades tendem a durar menos tempo”, conta o especialista.

Abaixo, o Dr. Durval Ribas Filho detalha os benefícios da vitamina C para a saúde:

Dose certa: segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS), a recomendação diária para adultos é de 90 mg, para homens, e 75 mg, para mulheres;

Mais força para o sistema imunológico: aumenta a resistência do organismo ao estimular a produção e a eficácia dos glóbulos brancos, células que atacam vírus e bactérias, ação importante no combate a infecções;

Antioxidante poderoso: auxilia na neutralização dos radicais livres, que causam danos às células, e contribui para a prevenção do envelhecimento precoce e de doenças crônicas;

Essencial na produção de colágeno: Tem papel importante na formação do colágeno, fundamental para a saúde da pele, ossos, tendões, cartilagens e vasos sanguíneos. Em problemas respiratórios, ajuda a reparar as mucosas da garganta e do nariz;

Mais absorção de ferro: facilita a absorção do ferro não-heme (de origem vegetal), o que fortalece a produção de hemoglobina — responsável pelo transporte de oxigênio para as células — essencial durante a recuperação de gripes e na prevenção da anemia;

Ação anti-inflamatória: pode diminuir o risco de inflamações e auxiliar na recuperação de lesões;

Aliada do coração: protege a saúde cardiovascular ao ajudar a manter a elasticidade dos vasos sanguíneos;

Melhor cicatrização: auxilia na reparação dos tecidos em feridas e queimaduras.

Consumir frutas e verduras frescas evita que a vitamina C seja degradada Crédito: Imagem: baibaz | Shutterstock

Como aproveitar o nutriente?

Prefira consumir frutas e verduras frescas e cruas: a vitamina C é muito sensível à luz, ao oxigênio e ao calor. Quando os alimentos são cozidos ou ficam expostos a altas temperaturas por muito tempo, o nutriente tende a se degradar;

Beba sucos naturais feitos na hora: sucos frescos preservam a vitamina; já os industrializados perdem muito do nutriente no processamento e armazenamento;

Evite aquecer demais os alimentos: se precisar cozinhar, escolha métodos mais rápidos, como o vapor, para minimizar as perdas das propriedades benéficas da vitamina C;

Não descasque as frutas: sempre que possível, apenas higienize-as. Muitas cascas são ricas em antioxidantes e fibras, que potencializam a ação da vitamina C.

Combine com alimentos ricos em ferro vegetal: assim, potencializa-se a absorção do ferro, como suco de laranja com feijão ou lentilha;

Não armazene sucos e frutas cortadas por longos períodos: a vitamina C oxida rapidamente quando exposta ao ar.

Por Edna Vairoletti

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta