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Desde que também matasse

Homem atira contra PMs e diz que não tem medo de morrer em Linhares

Segundo os militares, a afirmação foi feita no momento da prisão. Ele foi autuado por posse de arma, tráfico de drogas e homicídio tentado em face de policiais militares
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

25 ago 2021 às 10:43

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 10:43

Homem atira contra PMs e diz que não tem medo de morrer em Linhares Crédito: Polícia Militar / Montagem A Gazeta
Policiais militares foram alvo de tiros durante uma abordagem na tarde desta terça-feira (24), no bairro Santa Cruz, em LinharesNorte do Espírito Santo. Segundo informações da Polícia Militar, após ser pedido para que um suspeito jogasse a arma no chão e deitasse, o mesmo efetuou dois disparos contra os militares e afirmou que não tinha medo de morrer, desde que também matasse um dos PMs.
De acordo com a Polícia Militar, a corporação se deslocou até a região, após ser informada que indivíduos estariam cometendo roubos e tráfico de drogas. Ao chegar em uma residência sem muros, supostamente utilizada por criminosos, os policiais viram um indivíduo correndo dentro da casa e voltando, posteriormente, com uma arma em punho.
Um dos policiais ordenou que o suspeito jogasse a arma no chão e se deitasse, mas segundo a corporação, o homem desobedeceu à ordem e se abrigou atrás de uma parede, efetuando dois disparos em direção à janela onde estavam dois militares.
A polícia revidou atirando e, neste momento, o indivíduo se jogou no chão. A equipe da Força Tática adentrou no imóvel e o deteve. Próximo dele foi encontrado um revólver calibre .32, com seis munições, sendo duas deflagradas e quatro intactas.
Ao ser questionado pelos policiais sobre os disparos que fez contra a guarnição, o homem afirmou que não tinha medo de morrer, desde que matasse também um dos policiais, e ainda disse que já havia cometido outro homicídio no mesmo bairro há cerca de três anos.
Na casa foram encontradas mais cinco munições calibre .32, duas munições calibre .38, 24 munições calibre .22, seis pedras de substância aparentando ser crack e seis buchas de substância aparentando ser maconha.
O homem foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo o titular da unidade, delegado Fabricío Lucindo, ele foi autuado por posse de arma, tráfico de drogas e homicídio tentado em face de policiais militares e será transferido para o presídio em breve. 

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