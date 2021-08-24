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Dívida pode ser motivação

Identificado assassino de motorista e preso suspeito de dar fuga em Linhares

Segundo informações da polícia, Bruno Henrique Macena Favero, de 20 anos, estaria conduzindo o carro em que Gabriel Andrade Nogueira, de 24 anos, teria entrado

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 11:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

24 ago 2021 às 11:31
Bruno Henrique Macena Favero, de 20 anos, à esquerda; Gabriel Andrade Nogueira, 24 anos, à direita
Bruno Henrique Macena Favero, 20 anos, à esquerda; Gabriel Andrade Nogueira, 24 anos, à direita, procurado pela polícia Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O suspeito de matar a tiros um motorista de aplicativo em LinharesNorte do Espírito Santo, foi identificado pela polícia e o suspeito de ter dado fuga ao homem já está preso. Bruno Henrique Macena Favero, de 20 anos, estaria conduzindo o carro em que Gabriel Andrade Nogueira, de 24 anos, teria entrado após matar a tiros Vinicius Belizário Dias, de 40 anos. A informação foi dada pelo titular da 16ª Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo, à reportagem da TV Gazeta Norte.
Segundo Lucindo, Bruno Henrique deu fuga para Gabriel, que está sendo procurado pela polícia. O delegado afirmou ainda que o crime teria sido motivado por uma dívida. Vinicius estaria devendo para quem o matou.
O veículo de Bruno Henrique, um Hyundai/HB20S, começou a ser monitorado pela Polícia Civil, após o assassinato. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na abordagem no quilômetro 159 da BR 101, em Linhares, na tarde desta segunda-feira (24), o condutor apresentava sinais de embriaguez e fez teste do etilômetro, que constatou teor de 0,46 mg/L – o que configura crime no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro. 

DISSE QUE CONDUZIU ASSASSINO

Aos policiais rodoviários, o condutor informou que faz serviço de aplicativo e que estava em um churrasquinho no bairro Interlagos. Segundo ele, dois indivíduos pediram uma corrida, um deles estava no banco traseiro e o segundo, antes de entrar no carro, efetuou vários disparos em uma outra pessoa. Após este entrar no carro, o motorista contou que levou os dois para o bairro Canivete. 
Vinicius Belizário Dias, de 40 anos
Vinicius Belizário Dias, de 40 anos, foi morto em Linhares Crédito: Reprodução redes sociais
Nas imagens do sistema de videomonitoramento, é possível ver que um homem de camisa listrada se aproxima tranquilamente, caminhando em direção à vítima. Ao chegar por trás de Vinicius, o indivíduo começa a atirar na direção da nuca dele e continua mesmo com o homem caído no chão. Há uma correria no local. Em seguida, aparece um carro branco que acompanha o assassino, trafegando lentamente pela rua. Após cometer o crime, o homem entra nesse veículo e foge do local.
Bruno Henrique recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. 
"Com o interrogatório desse primeiro preso, nós conseguimos identificar quem atirou. Ele está foragido e já tem mandado de prisão por homicídio em Aracruz. Havia uma divida entre o que morreu e quem efetuou os disparos", afirmou Fabricio Lucindo. 

LINHARES REGISTRA QUATRO HOMICÍDIOS EM UM DIA 

A morte do motorista de aplicativo foi uma das quatro ocorridas nesta segunda-feira (23) em Linhares, como mostrado por A Gazeta. Um outro homem foi morto no bairro Aviso, e dois foram assassinados dentro de uma barbearia em um duplo homicídio ocorrido no bairro Interlagos
Sobre isso, o delegado reconheceu que foram muitos homicídios e tratou o dia como atípico e disse que a Polícia Civil está fazendo seu trabalho.
"A Polícia Civil está dando resposta, estamos acompanhando o duplo homicídio e o que ocorreu no bairro Aviso. É uma cidade violenta, o Norte do Estado quase todo, são muitos crimes, mas a Polícia Civil tem feito seu trabalho, elucidando e prendendo criminosos", afirma.
*Com informações de Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte
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