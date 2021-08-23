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Leonel Ximenes

Linhares é palco de 4 homicídios nesta segunda. E o dia ainda nem acabou

Em apenas um bairro aconteceram três assassinatos; crimes ocorreram num intervalo de 12 horas

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 19:21

Públicado em 

23 ago 2021 às 19:21
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dois jovens são mortos em barbearia de Linhares
Dois jovens foram mortos em uma barbearia de Linhares Crédito: Paula Brazão
O município de Linhares completou 221 anos neste domingo (22). O clima deveria ser de festa, mas na cidade há um luto imperando. Só nesta segunda-feira (23), num intervalo de apenas 12 horas, já aconteceram quatro assassinatos, sendo que três deles foram no bairro Interlagos - com um duplo homicídio nesta tarde.
Até o fim do primeiro semestre, Interlagos liderava o número de mortes violentas junto com o bairro Aviso, também em Linhares, que registrou o outro homicídio desta segunda-feira. À ocasião, ambas as regiões tinham, cada, sete homicídios dolosos.
A tragédia não fica restrita ao município de Linhares. A gordura da queda de homicídios no Espírito Santo está cada vez menor. Nos bastidores da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) já é dado como certo que o Estado terminará o ano com mais de mil homicídios.
E há riscos, se a violência permanecer neste ritmo, de que o ano de 2021 termine com mais assassinatos do que no ano passado, quando ocorreram 1.103.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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