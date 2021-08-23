Linhares é palco de 4 homicídios nesta segunda. E o dia ainda nem acabou

O município de Linhares completou 221 anos neste domingo (22). O clima deveria ser de festa, mas na cidade há um luto imperando. Só nesta segunda-feira (23), num intervalo de apenas 12 horas, já aconteceram quatro assassinatos, sendo que três deles foram no bairro Interlagos - com um duplo homicídio nesta tarde
.
Até o fim do primeiro semestre, Interlagos liderava o número de mortes violentas junto com o bairro Aviso, também em Linhares, que registrou o outro homicídio desta segunda-feira. À ocasião, ambas as regiões tinham, cada, sete homicídios dolosos.
A tragédia não fica restrita ao município de Linhares. A gordura da queda de homicídios no Espírito Santo está cada vez menor. Nos bastidores da Secretaria de Estado da Segurança Pública
(Sesp) já é dado como certo que o Estado terminará o ano com mais de mil homicídios.