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Leonel Ximenes

Violência explode no interior e ES tem alta de homicídios

Teve região onde o número de assassinatos cresceu 550%; no Estado, alta foi de 16,9% em julho

Publicado em 01 de Agosto de 2021 às 01:05

Públicado em 

01 ago 2021 às 01:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano após tiroteios entre traficantes e ameaças à jornalistas que faziam matéria sobre a onda de violência na região
Polícia Militar reforça o patrulhamento no bairro Planalto Serrano, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Pelo terceiro mês consecutivo, sinal vermelho ligado na segurança pública. O Espírito Santo teve alta de 16,9% dos assassinatos, na comparação de julho de 2020 com julho de 2021, passando de 71 homicídios para 83 no mês. Essa alta já havia sido registrada em junho e em maio.
O aumento foi impulsionado pela violência no interior, principalmente no Sul do Estado, onde o índice de homicídios cresceu incríveis 550%, indo de dois assassinatos para 13 no mês que passou. Até a histórica Muqui não ficou de fora da onda de criminalidade. O município, com pouco mais de 15 mil moradores, foi cenário de três assassinatos.
No acumulado geral, de janeiro a julho, as regiões fora do eixo da Grande Vitória contabilizam momentos de insegurança. No Noroeste, alta de 37,5% (72 contra 99) e, na Região Serrana, crescimento de 25,81% (31 contra 39). Já no Sul, houve acréscimo de 18,18% dos casos (55 ante 65) e, no Norte, 10,71% (112 a 124).

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A Região Metropolitana é a única exceção, com queda de 23,8% das ocorrências (395 para 301). Contudo, Serra e Vila Velha vêm de sequências de dois meses violentos, sendo que o município serrano contou 27 crimes, e o canela-verde, 28.
O Estado registra uma queda de 5,56% das mortes violentas (665, em 2020, contra 628 deste ano). Ainda que haja avanço, no acumulado, um sinal que preocupa é o fato de que o Espírito Santo, ao final de junho, celebrava a queda de 8,8% dos assassinatos.

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Além disso, fica cada vez mais difícil alcançar o registro de menos de mil homicídios. De agosto em diante, o Espírito Santo teria de ter uma média de, no máximo, 74 casos em cada mês. Em 2021, o mês com menos crimes foi maio, com 81 mortes violentas. Situação difícil.

PANORAMA DA REGIÃO METROPOLITANA

Os maiores municípios da Grande Vitória têm queda na quantidade de homicídios entre janeiro e julho. Em Vila Velha, esse corte é de 30,18% (106 para 74), enquanto na Serra a retração é de 24,76% (de 105 para 79). Já em Cariacica, o município viu os crimes caírem 22,72% (de 110 para 85) e, em Vitória, a redução foi de 12,81% (de 39 para 34).

AUMENTOS ASSUSTADORES

Diversos municípios têm tido aumento significativo nas ocorrências. Em São Mateus, no Norte, as ocorrências saltaram de 18 para 29. No Noroeste, São Domingos do Norte, que não tinha nenhum ao longo do ano passado, já soma oito casos. Já em Pinheiros, de oito mortes, em 2020, passou-se para 13 neste ano.

DIA E HORA DAS OCORRÊNCIAS

O dia com mais casos de assassinatos no Espírito Santo é o domingo, com 116 ocorrências, enquanto a faixa de horário com maior incidência é a das 21h, com 47. Ao todo, foram 570 homens mortos violentamente. E 58 mulheres foram vítimas.

TERRITÓRIOS DE PAZ

As cidades sem assassinatos neste ano são: Alegre, Alto Rio Novo, Apiacá, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Dores do Rio Preto, Ibiraçu, Iconha, Itarana, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Muniz Freire e Ponto Belo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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espírito santo homicídio Segurança Pública Sesp Muqui
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