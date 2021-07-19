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Leonel Ximenes

A cada dois dias, polícia apreende arma de alto poder de fogo no ES

Nos primeiros seis meses deste ano, foi retirado de circulação o dobro desse tipo de armamento em relação ao mesmo período de 202

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 16:53

Públicado em 

19 jul 2021 às 16:53
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Submetralhadoras apreendidas em Cariacica e na Serra em menos de 24 horas
Submetralhadoras apreendidas em Cariacica e na Serra em menos de 24 horas Crédito: Sesp/Divulgação
Uma das armas preferidas dos criminosos, a submetralhadora está dando muito trabalho à polícia no Espírito Santo. Nos primeiros seis meses do ano, já foram apreendidos 104 armamentos desse tipo, quantitativo que representa mais que o dobro das apreensões no mesmo período de 2020. É uma incrível média superior a uma submetralhadora retirada de circulação a cada dois dias.
Em menos de 24 horas, entre a noite de domingo (18) e a manhã desta segunda (19), a Polícia Militar apreendeu duas - uma em Nova Rosa da Penha, em Cariacica, e outra no bairro Planalto Serrano, na Serra.
Uma triste e progressiva rotina. Basta olhar o quadro de apreensões de submetralhadoras nos últimos seis anos. Em 2015, foram oito, no ano seguinte, 12; em 2017 e 2018, 14 e 15, respectivamente; daí em diante, o quadro é assustador.
No ano de 2019, o número desse tipo de arma retirada das ruas dobrou e chegou a 33. No ano passado, a explosão de casos: 133 apreensões feitas pela polícia, tendência que continua em alta em 2021.

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Esses números não seriam tão altos se não entrasse em ação a figura do armeiro, o especialista em fabricação de armas semi-industriais, como a polícia prefere chamar. Segundo a Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp), esses criminosos conseguem produzir um armamento pesado, que atira e mata da mesma forma que uma arma industrial. Muitos deles já foram torneiro-mecânicos.
No ano passado, a polícia apreendeu um armeiro em Cariacica e, logo depois, desarticulou uma fábrica clandestina de armas no bairro Vista da Serra I, na Serra. Esse especialista em armas também é encontrado no interior. Em maio último, a Polícia Civil prendeu um armeiro em Jaguaré, no Norte do Estado.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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