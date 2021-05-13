Até uma pequena cidade do ES já vive sob ameaça de submetralhadoras

Foi iniciada a busca a fim de localizar o objeto e o indivíduo, e acabou sendo recolhida uma submetralhadora calibre 380 com dois carregadores e seis munições intactas. Os policiais permaneceram no local na expectativa de que o homem retornasse ao local para buscar a arma de fogo que havia deixado. Pouco tempo depois o acusado retornou a pé ao local para buscar o armamento e foi surpreendido e detido pelos PMs.