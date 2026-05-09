Moraes suspende aplicação da Dosimetria até STF julgar recursos contra a lei

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes suspendeu neste sábado (9/5) a aplicação da Lei da Dosimetria (15.402/2026), que prevê a redução de penas e do tempo em regime fechado destinados a condenados por crimes relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023.

A lei foi promulgada na sexta-feira (8/5), após a derrubada pelo Congresso no último dia 30 de abril do veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao então Projeto de Lei.

O episódio foi visto como uma derrota para o presidente Lula e um sintoma do mau momento da relação entre Executivo e Legislativo.

Entre os principais beneficiários da nova lei está o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado a 27 anos de prisão por crimes como golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito.

Desde ontem, as defesas de diversos condenados no âmbito do 8 de janeiro têm entrado com pedidos de redução de pena com base na legislação. A decisão de Moraes se deu em relação a esses requerimentos. A BBC News Brasil localizou pelo menos 8 decisões no sistema do STF.

No texto, o ministro menciona que a lei foi questionada no STF com pelo menos duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) distribuídas a seu gabinete e define a suspensão da aplicação da lei até o julgamento das ADIs pelo plenário da Suprema Corte.

As ADIs às quais ele se refere foram ajuizadas pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela Federação PSOL-Rede.