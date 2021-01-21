Adolescente é detido com três submetralhadoras e munições em Aracruz

A Polícia Militar apreendeu, na manhã desta quinta-feira (20), um adolescente de 17 anos no bairro Santa Luzia, em Aracruz, no Norte do estado. O suspeito estava com três submetralhadoras calibre 380, 11 munições do mesmo calibre, cinco carregadores de arma e R$ 85,00 em espécie. Os militares faziam patrulhamento em um beco da região quando se depararam com uma casa aberta e avistaram uma arma em cima de um sofá.
Os policiais entraram na residência e encontraram o adolescente. Questionado sobre a submetralhadora, ele informou que a arma lhe pertencia disse que outras duas submetralhadoras estavam embaixo do sofá. Lá, os militares localizaram as armas e os carregadores.
O adolescente e o material apreendido foram entregues na 13ª Delegacia Regional de Aracruz.