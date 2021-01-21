Homem é assassinado a tiros na Ilha do Príncipe, em Vitória

Homem é morto e jovem baleado na Ilha do Príncipe, em Vitória Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Um homem foi assassinado a tiros e um jovem de 18 anos ficou ferido na madrugada desta quinta-feira (21), por volta das 2h da manhã, na Ilha do Príncipe, em Vitória . Moradores do bairro relataram terem ouvido vários disparos durante a madrugada.

De acordo com informações apuradas pela repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, moradores da região contaram que os disparos começaram do lado de fora do pátio da igreja, onde há um cruzamento de ruas. O rapaz que morreu foi perseguido pelos atiradores no percurso e caiu morto próximo a uma escadaria. Ainda segundo vizinhos, a vítima levou mais de 10 tiros e morreu no local. Ele não foi identificado pelos moradores.

O outro rapaz baleado levou um tiro na perna e foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Os moradores contaram que o episódio contou com mais de 50 disparos, além de rajadas, e disseram que a vizinhança foi acordada pelo barulho intenso, tão alto que a população acredita ter partido de fuzil.

Também segundo apuração da TV Gazeta, alguns moradores relatam que há marcas de tiros em suas casas e pedem reforço de segurança no bairro.

A Gazeta, a Demandada pela reportagem de, a Polícia Civil informou que "o fato será investigado por meio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e, até o momento, nenhum suspeito de cometer o crime foi detido. Para que a apuração seja preservada, nenhuma outra informação será repassada".