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Tensão

Viatura da PM é baleada em troca de tiros no bairro São Pedro, em Vitória

Uma equipe da Polícia Militar fazia uma operação na região quando foi alvo dos disparos, mas ninguém ficou ferido; os criminosos não foram localizados
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jan 2021 às 20:07

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 20:07

Viatura da PM foi atingida por disparos em São Pedro
Viatura da PM foi atingida por disparos em São Pedro Crédito: Internauta
Uma viatura descaracterizada da Polícia Militar foi atingida por disparos no bairro São Pedro III, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (20). Segundo a polícia, uma equipe fazia uma operação na região quando foi alvo dos tiros, mas ninguém ficou ferido.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os militares revidaram os tiros, mas ninguém foi atingido. Os criminosos não foram localizados, um helicóptero do Notaer e a Força Tática da polícia foram acionadas para dar apoio à ocorrência. Um vídeo feito por um morador do bairro registrou o momento em que mais viaturas policiais chegam durante o tiroteio.
Polícia Civil também foi acionada e o caso está sendo investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A viatura será periciada. Segundo a PC, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

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