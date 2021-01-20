Viatura da PM é baleada em troca de tiros no bairro São Pedro, em Vitória

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os militares revidaram os tiros, mas ninguém foi atingido. Os criminosos não foram localizados, um helicóptero do Notaer e a Força Tática da polícia foram acionadas para dar apoio à ocorrência. Um vídeo feito por um morador do bairro registrou o momento em que mais viaturas policiais chegam durante o tiroteio.