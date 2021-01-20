Viatura da PM é baleada em troca de tiros no bairro São Pedro, em Vitória

Uma viatura descaracterizada da Polícia Militar foi atingida por disparos no bairro São Pedro III, em Vitória, na tarde desta quarta-feira (20). Segundo a polícia, uma equipe fazia uma operação na região quando foi alvo dos tiros, mas ninguém ficou ferido.
Ainda de acordo com a Polícia Militar, os militares revidaram os tiros, mas ninguém foi atingido. Os criminosos não foram localizados, um helicóptero do Notaer e a Força Tática da polícia foram acionadas para dar apoio à ocorrência. Um vídeo feito por um morador do bairro registrou o momento em que mais viaturas policiais chegam durante o tiroteio.
A Polícia Civil também foi acionada e o caso está sendo investigado pelo Serviço de Investigações Especiais (SIE) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). A viatura será periciada. Segundo a PC, outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.