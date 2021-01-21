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Dono de farmácias é morto com vários tiros em Afonso Cláudio

Testemunhas identificaram a vítima como sendo Adelson Andrade, empresário conhecido na cidade; dois homens em uma motocicleta teriam atirado contra a vítima
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 jan 2021 às 23:35

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 23:35

Viatura da Polícia Militar
Viatura da Polícia Militar Crédito: Fernando Madeira
Um homem foi morto com vários tiros, por volta das 20h30 desta quarta-feira (20), no bairro Vila Nova, em Afonso Cláudio. Segundo testemunhas, a vítima é Adelson Andrade, mais conhecido como "Adelson da farmácia", um empresário famoso na cidade, dono de três farmácias. 
Ainda de acordo com testemunhas, uma motocicleta com dois ocupantes teria passado atirando várias vezes contra o empresário, na rua. Ele morreu no local. A Polícia Militar foi acionada, mas os suspeitos fugiram. 
Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e até o momento nenhum suspeito foi detido. Além disso, segundo a PC, o carro da vítima será periciado e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.
A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar, que informou, por nota, que na noite dessa quarta-feira (20), policiais militares foram informados sobre uma troca de tiros no bairro Vila Nova, em Afonso Cláudio, onde havia uma pessoa baleada. Segundo informações, os autores do fato estavam em uma moto. Buscas foram realizadas, mas eles não foram encontrados. No local, os militares já encontraram a vítima já sem vida. 

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