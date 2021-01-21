Dono de farmácias é morto com vários tiros em Afonso Cláudio

Acionada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio e até o momento nenhum suspeito foi detido. Além disso, segundo a PC, o carro da vítima será periciado e outras informações não serão repassadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

A reportagem de A Gazeta demandou a Polícia Militar, que informou, por nota, que na noite dessa quarta-feira (20), policiais militares foram informados sobre uma troca de tiros no bairro Vila Nova, em Afonso Cláudio, onde havia uma pessoa baleada. Segundo informações, os autores do fato estavam em uma moto. Buscas foram realizadas, mas eles não foram encontrados. No local, os militares já encontraram a vítima já sem vida.