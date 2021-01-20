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Cocaína, crack e maconha

Polícia encontra drogas escondidas em plantação de pimenta em Linhares

Os entorpecentes foram encontrados com a ajuda de um cão farejador; nenhum suspeito foi detido

Publicado em 

20 jan 2021 às 19:45

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 19:45

Linhares: polícia encontra drogas escondidas em plantação de pimentas
Cão farejador auxiliou na ocorrência; droga foi encontrada em terreno no bairro Santa Cruz Crédito: PMES
Polícia Militar encontrou drogas escondidas em uma plantação de pimenta na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (19). Os entorpecentes foram encontrados com a ajuda de um cão farejador. 
Segundo a PM, denúncias informaram que o terreno, que fica no bairro Santa Cruz, era utilizado para esconder as drogas. Quando chegaram ao local, os militares perceberam que se tratava de uma área com vegetação muito fechada e que precisariam do auxílio do cão farejador.
Na plantação de pimenta, o animal localizou uma sacola enterrada com 68 pinos de cocaína, 46 pedras de crack e sete buchas de maconha. Todo o material foi entregue na Delegacia Regional do município. Ninguém foi detido.

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