Polícia encontra drogas escondidas em plantação de pimenta em Linhares

A Polícia Militar encontrou drogas escondidas em uma plantação de pimenta na cidade de Linhares, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (19). Os entorpecentes foram encontrados com a ajuda de um cão farejador.
Segundo a PM, denúncias informaram que o terreno, que fica no bairro Santa Cruz, era utilizado para esconder as drogas. Quando chegaram ao local, os militares perceberam que se tratava de uma área com vegetação muito fechada e que precisariam do auxílio do cão farejador.
Na plantação de pimenta, o animal localizou uma sacola enterrada com 68 pinos de cocaína, 46 pedras de crack e sete buchas de maconha. Todo o material foi entregue na Delegacia Regional do município. Ninguém foi detido.