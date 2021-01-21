Comerciante suspeito de matar cliente é preso em Colatina

Autor do crime foi preso no Centro de Colatina Crédito: João Henrique Castro

Um comerciante de 39 anos foi preso nesta quarta-feira (20), no Centro de Colatina , por ser suspeito de matar um cliente. O crime ocorreu após uma desavença na compra de uma moto, segundo a polícia. Pedro Bueno dos Santos, de 38 anos, foi morto na porta de casa, na localidade de Córrego Seguro, distrito de Baunilha. A identidade do suspeito preso não foi divulgada.

Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo , Pedro morava sozinho em uma propriedade rural. Ele foi morto com um tiro na cabeça, assim que abriu a porta de casa, pois alguém o chamou do lado de fora. O crime ocorreu no dia 28 de outubro do ano passado.

Assim que tomou conhecimento do caso, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina iniciou as investigações e, em seguida, representou pela prisão do comerciante, suspeito de ser o autor do disparo. O mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido nesta quarta-feira, no estabelecimento comercial do investigado.

As investigações apontaram que a desavença entre os dois começou devido a uma motocicleta, adquirida pela vítima meses antes, na loja do investigado. O veículo apresentava defeitos. Dois dias antes de ser morto, Pedro decidiu cobrar um ressarcimento pelo prejuízo que julgava ter sofrido, voltando ao estabelecimento e se apossando de outra moto, sem a concordância do comerciante.

Vítima retirou motocicleta da loja sem consentimento do comerciante Crédito: Divulgação | Polícia Civil

"Ele confessou ter praticado o homicídio e alegou que, ao tentar entrar na residência para apanhar a motocicleta que havia sido levada, foi atacado pela vítima e acabou disparando, com um revólver que portava ilegalmente", explicou o titular da DHPP de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior.