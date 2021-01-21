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Por desavença comercial

Comerciante suspeito de matar cliente é preso em Colatina

Crime ocorreu no dia 28 de outubro do ano passado, na localidade de Córrego Seguro, mas autor foi preso nesta quarta-feira (20), no Centro de Colatina. Pedro Bueno dos Santos, de 38 anos, foi morto com tiro na cabeça

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 21:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2021 às 21:30
Centro de Colatina
Autor do crime foi preso no Centro de Colatina Crédito: João Henrique Castro
Um comerciante de 39 anos foi preso nesta quarta-feira (20), no Centro de Colatina, por ser suspeito de matar um cliente. O crime ocorreu após uma desavença na compra de uma moto, segundo a polícia. Pedro Bueno dos Santos, de 38 anos, foi morto na porta de casa, na localidade de Córrego Seguro, distrito de Baunilha. A identidade do suspeito preso não foi divulgada.
Segundo informações da Polícia Civil do Espírito Santo, Pedro morava sozinho em uma propriedade rural.  Ele foi morto com um tiro na cabeça, assim que abriu a porta de casa, pois alguém o chamou do lado de fora. O crime ocorreu no dia 28 de outubro do ano passado.
Assim que tomou conhecimento do caso, a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina iniciou as investigações e, em seguida, representou pela prisão do comerciante, suspeito de ser o autor do disparo. O mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido nesta quarta-feira, no estabelecimento comercial do investigado.
As investigações apontaram que a desavença entre os dois começou devido a uma motocicleta, adquirida pela vítima meses antes, na loja do investigado. O veículo apresentava defeitos. Dois dias antes de ser morto, Pedro decidiu cobrar um ressarcimento pelo prejuízo que julgava ter sofrido, voltando ao estabelecimento e se apossando de outra moto, sem a concordância do comerciante.
Vítima retirou motocicleta da loja sem consentimento do comerciante
Vítima retirou motocicleta da loja sem consentimento do comerciante Crédito: Divulgação | Polícia Civil
"Ele confessou ter praticado o homicídio e alegou que, ao tentar entrar na residência para apanhar a motocicleta que havia sido levada, foi atacado pela vítima e acabou disparando, com um revólver que portava ilegalmente", explicou o titular da DHPP de Colatina, delegado Deverly Pereira Junior.
A arma do crime não foi encontrada. Após o depoimento, o detido foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Colatina, onde permanecerá à disposição da Justiça.

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