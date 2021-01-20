Suspeito de estuprar enteada é preso em Afonso Cláudio

"Já não suportando mais os abusos sexuais, a vítima decidiu contar os fatos para a mãe e demais familiares, que então procuraram a polícia. As investigações revelaram fortes indícios de que o suspeito iria fugir ainda nesta terça-feira (19), tomando o último ônibus na rodoviária do município. Diante de tal situação, realizamos diligências e conseguimos deter o investigado, que estava escondido na casa da irmã. A prisão ocorreu por volta das 16h30, minutos antes da fuga", afirmou o delegado.