Suspeito de estuprar enteada é preso em Afonso Cláudio

Um homem de 37 anos, suspeito de estuprar a enteada, de 14 anos, foi preso pela Polícia Civil de Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a investigação, os abusos começaram quando a menina tinha apenas 12 anos e o último aconteceu no dia 8 de janeiro.
A prisão foi nesta terça-feira (19), em uma localidade de Afonso Cláudio. Segundo as investigações, o suspeito passou a ser monitorado após uma denúncia. O delegado Luciano Paulino representou pela prisão preventiva do investigado e a justiça expediu o mandado.
"Já não suportando mais os abusos sexuais, a vítima decidiu contar os fatos para a mãe e demais familiares, que então procuraram a polícia. As investigações revelaram fortes indícios de que o suspeito iria fugir ainda nesta terça-feira (19), tomando o último ônibus na rodoviária do município. Diante de tal situação, realizamos diligências e conseguimos deter o investigado, que estava escondido na casa da irmã. A prisão ocorreu por volta das 16h30, minutos antes da fuga", afirmou o delegado.